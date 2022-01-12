Норвежский фотограф обвинил создателей постера “Елок-8” в плагиате

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал уличил создателей постера к российской новогодней комедии “Елки-8” в плагиате.

У себя в Facebook он показал свой снимок, сделанный в 2015 году, и похожий на него постер фильма.

И на фото, и на постере люди в зеленых костюмах со свечами в руках и другим новогодним декором выстраиваются в фигуру большой елки. “В очередной раз убеждаюсь в ценности своего творчества. Вчера состоялась норвежская премьера фильма “Елки 8”. Есть некоторые общие черты и смешанные эмоции”, — даже чересчур дипломатично отметил он.

Один из режиссеров фильма и актер Антон Богданов отвел подозрения от съемочной команды. По его словам, для разработки афиши, как правило, обращаются в рекламное агентство или другие компании по разработке контента. “Потому что там же много всего: это надо и отфоткать, и отфотошопить надо, и подогнать, и цвета выбрать, и все это утвердить — дизайнерский отдел, маркетинговый отдел”, — поделился Богданов. Так происходило и в данном случае: “Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое”.

Будут ли наказаны суровые российские креативщики, действовашие по принципу “а потом мы у них цап-царап”, пока неизвестно.

Отметив, что в российском прокате внезапные "Елки" провалились, набрав чуть более полумиллиона долларов сбора. При том, что первые три части набирали по нарастающей: 23, 26, 38 миллионов. После этого "Елки" российским зрителям поднадоели, хотя по 12-15 миллионов все же приносили.