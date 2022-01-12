12.01.2022, 14:00
Леониду Куравлеву провели экстренную операцию(1)
ФОТО: screenshot - youtube
Народный артист РСФСР попал в больницу в начале января, — напоминает 5-tv. У него выявили воспаление легких, но коронавирус не подтвердился. Помимо этого, у актера диагностировали дисфагию.
Дисфагия — это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Иными словами, Леонид Куравлев просто не мог принимать пищу самостоятельно. Хирургам пришлось вставить в его желудок трубку, через которую он теперь получает еду. Операция прошла успешно, но актер все еще находится в тяжелом состоянии.
Как стало известно “Пятому каналу”, коронавирус у Леонида Куравлева так и не подтвердился. О его состоянии в настоящий момент точной информации нет. Известно, что у него воспаление легких.