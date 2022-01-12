Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

Дисфагия — это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Иными словами, Леонид Куравлев просто не мог принимать пищу самостоятельно. Хирургам пришлось вставить в его желудок трубку, через которую он теперь получает еду. Операция прошла успешно, но актер все еще находится в тяжелом состоянии.