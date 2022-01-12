Вся семья Мартина Хельме заболела коронавирусом: непривиты были только младшие дети

“У всех в нашей семье в настоящее время коронавирус. Сначала заразилась Хелена, затем я. Потом уже Эдвард и Глория. А сегодня утром положительный результат получили Мартин и Виктория. Все, кроме младших детей были вакцинированы двумя дозами Moderna”, — сообщила Ээва.

Именно поэтому Хельме критикует тот факт, что Рийгикогу не поддержал возвращение экспресс-тестов для проверки на коронавирус. “Если бы, например мы подумали, что это обычная простуда и дома никто не сделал экспресс-тест на коронавирус, то мы бы дальше ходили со своими сертификатами куда хотели”, — возмущается политик.