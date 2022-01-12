Умер 48-летний актер, игравший в “Глухаре”, “Интернах” и “БУМЕРанге”

Обнаженное тело Гериловича было найдено на полу кухни. Установлено, что актер умер около трех-четрыех дней назад. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Под трупом криминалисты обнаружили часть ремня и прозрачный пакет с лекарствами. А в спальне был перевернут стол. Согласно предварительным выводам экспертов, у Алексея не выдержало сердце: вскрытие показало острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Алексей Герилович снялся почти в 70 популярных фильмах и сериалах. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. А через шесть лет Школу актерского мастерства Юрия Грымова. В его кинобиографии роли в таких картинах, как “Домашний арест”, “Глухарь”, “Адвокат”, “Интерны”, “Карпов”, “Мылодрама”, “Балабол”, “БУМЕРанг”. Последним фильмом для него стал “18+”, который еще находится в производстве.

Актер увлекался культуризмом и даже периодически кого-то тренировал. Для большей красоты и объема мышц Гериловича употреблял различные добавки. Возможно, это отрицательно сказалось на работе сердца.