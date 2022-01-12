Барсук нашел клад времен Римской империи

Животное активизировало свои усилия из-за непогоды. Его нору замело снегом, и он вынужден был ковыряться в небольшой трещине возле логова в надежде обнаружить ягоды или червей. Однако вместо них наткнулся на монеты времен Римской империи.

Позже этот клад попался на глаза местному жителю, который и обратился к археологам. Специалисты выяснили, что монеты относятся к III–V векам нашей эры, большинство из них был отчеканены во время поздней Римской империи в Антиохии, Салониках и Константинополе. В основном деньги, найденные барсуком, сделаны из меди и бронзы, и лишь одна монета серебряная.