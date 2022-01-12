Барсук нашел клад времен Римской империи(2)
В пещере на севере Испании обнаружили клад из 209 старинных монет. По мнению археологов, найти ценности помог голодный барсук, который пытался добыть еду. Об этом пишет “Вокруг света” со ссылкой на Guardian.
Животное активизировало свои усилия из-за непогоды. Его нору замело снегом, и он вынужден был ковыряться в небольшой трещине возле логова в надежде обнаружить ягоды или червей. Однако вместо них наткнулся на монеты времен Римской империи.
Позже этот клад попался на глаза местному жителю, который и обратился к археологам. Специалисты выяснили, что монеты относятся к III–V векам нашей эры, большинство из них был отчеканены во время поздней Римской империи в Антиохии, Салониках и Константинополе. В основном деньги, найденные барсуком, сделаны из меди и бронзы, и лишь одна монета серебряная.
Ученые предполагают, что клад зарыли в период политических волнений, когда на территорию Галлии вторглись свевы — германский народ, который появился на северо-западе Пиренейского полуострова в V веке.