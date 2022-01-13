"Страдает": в честь 50-летия Андрея Малахова Станислав Садальский похвалил и пожалел ведущего

Садальский пожелал Андрею Малахову в день 50-летнего юбилея, который ведущий “Прямого эфира” отметил 11 января, не загонять себя и “чуть ослабить поводья”. Кстати, именно в этот день Михаил Зеленский неожиданно для всех наглядно показал, что может произойти в противном случае.

Садальский признался, что “бесконечное уважение” в шоу-бизнесе у него вызывают лишь два человека — Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. Несмотря на критику, которая периодически звучит в адрес ведущего “Прямого эфира”, актёр назвал Малахова порядочным человеком и хорошим парнем. Друг телеведущего отметил его высокую работоспособность и пожелал снизить нагрузку, поскольку, по словам Станислава Садальского, Малахов “работает просто на разрыв”, из-за чего испытывает проблемы со сном и пьёт таблетки.

Осенью прошлого года телеведущий спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем. Малахов изменил прическу и сильно прибавил в весе, чем насторожил поклонников. Некоторые предположили, что шоумен тяжело болен и проходит лечение химиотерапией, из-за чего вынужден носить парик.

“Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать тоже нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья”, — рассказал Станислав Садальский. К слову, именно так Малахов и поступил: вместо того, чтобы закатывать большую звездную вечеринку, уехал с семьей отдыхать в лучший отель Баден-Бадена.

Ранее жена поэта Ильи Резника Ирина предложила Андрею Малахову “уйти из грязи” и покинуть место ведущего ток-шоу “Прямой эфир” на канале “Россия 1”. По её мнению, ведущий программы, в которой часто поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей, “доводящие великих людей чуть ли не до больницы”, должен осознать, что для него настало “время покаяния и раздумий”.