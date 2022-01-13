МакSим может потребоваться пересадка легкого

После выписки из больницы певица выпустила студийную версию своего давнего трека “Заведи”. Поклонники обрадовались, мол, скоро Марина запоет. Однако прогнозы врачей не так радужны. Если верить слухам, одно из легких у МакSим так до конца и не восстановилось.

“Говорят, у нее там легочная ткань осталась в минимальном количестве. Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно. Можно только поддерживать то, что есть. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, тут уже придется обойтись без длинных нот”, — объяснили инсайдеры, знакомые с историей болезни певицы.

По словам друзей, Марина пока не думает о работе. После болезни на артистку напала депрессия, она осела дома, занимается здоровьем и детьми. Впрочем, психологи говорят, что с апатией после ковида сталкиваются практически все пациенты.

“Как правило, у людей после тяжелого коронавируса случаются депрессии. Плюс нарушение внимания, проблемы со сном, — говорит kp.ru психолог Тина Безлюцки. — Близким МакSим надо проявить терпение, поскольку после коронавируса возвращаться к привычному образу жизни очень тяжело. Многие постковидные пациенты описывают свое состояние, как потерю сил и отсутствие желания что-либо делать, им хочется вести пассивный образ жизни. Отсюда и ослабление социальных контактов, финансовые потери”.