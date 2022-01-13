Михаила Зеленского предупреждали об инсульте еще 10 лет назад

В 2011 году Зеленский участвовал в проекте “Подари себе жизнь”. На тот момент у 36-летнего телеведущего были выявлены проблемы со здоровьем.

Как писала на портале TakZdorovo терапевт Татьяна Шаповаленко, здоровье Михаила Зеленского сильно подкашивает ежедневное курение полутора-двух пачек сигарет, 7-8 чашек кофе, большие нагрузки на работе, неправильное питание.

Такой образ жизни привел к болям в желудке, изменению цвета лица, проблемам в работе иммунной системы. Выяснилось, что в крови телеведущего повышен уровень гемоглобина, вырабатываемого организмом журналиста для компенсации дефицита кислорода из-за курения.

Уже на тот момент врачи предупреждали, что столь высокий уровень грозит риском тромбозов, что, в свою очередь, может привести к инсульту.