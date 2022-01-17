“Полезный идиот Путина” Канье Уэст избил поклонника

Несмотря на опровержение, читатели британской газеты Daily Mail назвали исполнителя “полезным идиотом Путина” и решили, что он “окончательно слетел с катушек”.

“Ну, мужик точно с катушек слетел”, “Пусть Путин забирает его себе. Америке он больше не нужен”, “Еще один полезный идиот Путина, как и Трамп” — писали они.

Один из комментаторов предположил, что Путин скорее всего даже не слышал об Уэсте и его планах.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Канье планирует поездку вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, первым вице-президентом Crocus Group и певцом Эмином Агаларовым.

Рэпер якобы собирался заключить сделку с Агаларовыми. Однако детали переговоров остаются не раскрытыми. Кроме того, Уэст, по сообщениям, хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Позднее представитель рэпера Пьер Ружье заявил, что информацию выдумали российские СМИ и опроверг возможный приезд Уэста в Россию. Однако представители Агаларовых настаивают на том, что переговоры ведутся.

А Уэст тем временем лишь доказывает предположение о том, что он “слетел с катушек”. По данным портала TMZ, рэпер подозревается в причинении телесных повреждений фанату, который попросил у него автограф. Уэст якобы избил мужчину и повалил на землю. Музыкант ударил поклонника в голову и шею, после чего пострадавший лежал на асфальте.