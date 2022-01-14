ВИДЕО | В Таллиннском русском музее открылась персональная выставка Тани Муравской “Родное слово”

Выставка “Родное слово” — это атлас русских слов эстонских русскоговорящих людей, которые отображают многие процессы, имевшие место в прошлом и происходящие сейчас в эстонском обществе. Это уникальный отпечаток времени и культуры, запечатленный в родном языке русского сообщества Эстонии. Выставка показывает язык и лексику как наиболее выразительное проявление идентичности эстонских русских. Коллекция слов собрана в тесном сотрудничестве с сообществом и Таллиннским русским музеем.

Куратор и художница Таня Муравская говорит о выставке: “В ходе длившейся весь предыдущий год совместной работы с музеем и его кругом друзей были собраны более полуторы сотни “самых родных” слов. Многие слова общего толка повторялись как свидетельства и факты универсальных человеческих ценностей. Было и много открытий: новых, непривычных слов как результат культурного, национального и языкового многообразия Эстонии.

Часто повторяющиеся слова: мама, доченька, батя; о личных отношениях: нежность, красотуля, уют, маша-растеряша; открытиями стали переносы и заимствования из эстонской, белорусской, украинской, татарской и других культур слова: шухляда, тремпель, кохвик, пясточка. Ценными и родными словами, связанными с прошлым семьи и переездов или учебы за пределами нынешней Эстонии, люди называли слова: поребрик, хутор, парусинка, рубль и другие”.

Первую часть выставки составляет авторская инсталляция Муравской, созданная на базе коллекции слов и связанных с ними личными историями. В малом зале представлена ее кураторская выставка с работами художников, связанных с Эстонией. Живопись и графические листы с текстами раскрывают культурный и исторический контекст использования русского языка в Эстонии. Это проявляется как в концептуальных работах Рауля Меэля и Ильи Кабакова, так и в сатирических работах Алексея Гордина.