ВИДЕО | Аркадий Попов в прямом эфире ETV сыграл на гитаре и сочинил стих(11)
Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов недавно приходил в гости в передачу “Ringvaade” и рассказывал о своей новой биографической книге. Оказалось, что у Аркадия еще много талантов, о которых не знает общество. Один из них — это игра на гитаре. Смотрите видео!
— Вы играете на гитаре?
— Минимально, так мало насколько возможно, чтобы не испотрить другим настроение.
— На самом деле?
— Абсолютно.
— А мне сказали так, что вы левша и купили себе левостороннюю акустическую гитару?
— Да, фирмы Yamaha.
— А если мы сейчас вам дадим гитару, то сможете нам сыграть хоть пару аккордов?
Как Аркадий справился с предложением ведущей, смотрите на видео! (начиная с 07:20)
В разговоре Аркадий также признался, что иногда сочиняет стихи, но обычно делает это на русском. Поэтому когда его попросили прочитать пару строчек, Аркадий Попов сымпровизировал: "Все что случается, случается не зря - да здравствует новая книга про меня!"