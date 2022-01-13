ВИДЕО | Аркадий Попов в прямом эфире ETV сыграл на гитаре и сочинил стих

— Вы играете на гитаре?

— Минимально, так мало насколько возможно, чтобы не испотрить другим настроение.

— На самом деле?

— Абсолютно.

— А мне сказали так, что вы левша и купили себе левостороннюю акустическую гитару?

— Да, фирмы Yamaha.

— А если мы сейчас вам дадим гитару, то сможете нам сыграть хоть пару аккордов?