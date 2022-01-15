Премьера фильма про аптекаря Мельхиора состоится этой весной

Кинопрокатчик Тимо Диенер добавил, что сегодня аудитория эстонских фильмов стала значительно меньше, чем до вызванного коронавирусом кризиса: “В 2021 году, разумеется, состоялись премьеры ряда интересных отечественных фильмов, но вот количество зрителей не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами. Если в докризисные годы наиболее популярные эстонские фильмы смотрели в кинотеатрах по 100–150 тысяч человек, то собравшая в 2021 году наибольшее число кинозрителей комедия Рене Вилбре “Эстонские похороны” смогла привлечь в кино всего 43 тысячи человек”. Вторым по популярности отечественным фильмом стала комедия Эрго Кулла “Сезон охоты”, премьера которой состоялась в конце года: она уже привлекла более 35 000 зрителей и до сих пор идет в кинотеатрах. Третьим по числу зрителей стал поставленный Пеэтером Симмом фильм “На воде” с 31 тысячей просмотров.

По словам Диенера, кинопродюсерам приходится принимать непростые решения: “В контексте сохранения эстонской культуры отечественное кино является самым современным и привлекательным для молодежи форматом. За последние годы наша киноиндустрия проделала превосходную работу как по производству новых отечественных фильмов, так и по предоставлению услуг международным продюсерам. В то же время производство таких крупных проектов, как “Аптекарь Мельхиор” является затратным и может окупиться в небольшой стране лишь в том случае, если все жители смогут при желании ходить в кино”.

Изначально премьера художественного фильма “Аптекарь Мельхиор” должна была состояться в октябре 2021 года, затем в феврале 2022 года, а теперь новое время премьеры назначено на 15 апреля 2022 года.

В День святого Валентина, 14 февраля 2022 года, состоится премьера художественного фильма “Болото” по одноименному рассказу Оскара Лутса (режиссер Эрго Кульд). “На запланированную для “Аптекаря Мельхиора” неделю мы поставили вторую важную эстонскую картину, чтобы любителям кино было, чего ожидать в первые месяцы года”, — пояснил Диенер.