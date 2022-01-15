Премьера фильма про аптекаря Мельхиора состоится этой весной
Премьерный показ долгожданного фильма Элмо Нюганена про аптекаря Мельхиора перенесен на 15 апреля 2022 года.
По словам продюсера картины Эско Рипса, премьера откладывалась дважды, поскольку из-за текущих коронавирусных ограничений фильм невозможно показать всем целевым группам: “Наш фильм — крупнейший кинопроект, созданный в Эстонии за последние годы. Это картина, снятая для большого экрана, для всех жителей страны. Однако в связи с действующими ограничениями в кино сейчас могут пойти не все. Мы вынуждены отложить премьеру и надеемся, что в апреле кинотеатры уже смогут посетить все желающие”.
Кинопрокатчик Тимо Диенер добавил, что сегодня аудитория эстонских фильмов стала значительно меньше, чем до вызванного коронавирусом кризиса: “В 2021 году, разумеется, состоялись премьеры ряда интересных отечественных фильмов, но вот количество зрителей не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами. Если в докризисные годы наиболее популярные эстонские фильмы смотрели в кинотеатрах по 100–150 тысяч человек, то собравшая в 2021 году наибольшее число кинозрителей комедия Рене Вилбре “Эстонские похороны” смогла привлечь в кино всего 43 тысячи человек”. Вторым по популярности отечественным фильмом стала комедия Эрго Кулла “Сезон охоты”, премьера которой состоялась в конце года: она уже привлекла более 35 000 зрителей и до сих пор идет в кинотеатрах. Третьим по числу зрителей стал поставленный Пеэтером Симмом фильм “На воде” с 31 тысячей просмотров.
По словам Диенера, кинопродюсерам приходится принимать непростые решения: “В контексте сохранения эстонской культуры отечественное кино является самым современным и привлекательным для молодежи форматом. За последние годы наша киноиндустрия проделала превосходную работу как по производству новых отечественных фильмов, так и по предоставлению услуг международным продюсерам. В то же время производство таких крупных проектов, как “Аптекарь Мельхиор” является затратным и может окупиться в небольшой стране лишь в том случае, если все жители смогут при желании ходить в кино”.
Изначально премьера художественного фильма “Аптекарь Мельхиор” должна была состояться в октябре 2021 года, затем в феврале 2022 года, а теперь новое время премьеры назначено на 15 апреля 2022 года.
В День святого Валентина, 14 февраля 2022 года, состоится премьера художественного фильма “Болото” по одноименному рассказу Оскара Лутса (режиссер Эрго Кульд). “На запланированную для “Аптекаря Мельхиора” неделю мы поставили вторую важную эстонскую картину, чтобы любителям кино было, чего ожидать в первые месяцы года”, — пояснил Диенер.
Премьеры второго и третьего фильмов про аптекаря Мельхиора запланированы на вторую половину 2022 года.
Сюжет картины
В Таллинне убивают известного орденского рыцаря — героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Судья Вензель Дорн берет на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде — тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.
Довольно быстро выясняется, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным “таллиннским узником”.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен (“Имена в граните”, “1944”). За производство отвечают: Taska Film (“O2”, “Фред Юсси. Красота бытия”, “Зима”, “Встреча выпускников”, “Имена в граните”, “1944”), Nafta Films (“O2”, “Тайное общество Супилинна”), Apollo Film Productions (“Зима”, “Фильм старика”) и HansaFilm (“Правда и справедливость”).
Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, звукорежиссер — Хоррет Куус, руководитель монтажа — Ян Вильюс, художник по гриму — Гристина Пахманн, художник по костюмам — Кристине Юръяне.
В роли аптекаря Мельхиора дебютирует в кино Мяртен Метсавийр. Кроме того, в картине снялись Маарья Йоханна Мяги, Марко Матвере, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Майт Мальмстен, Андеро Эрмель, Ало Кырве, Кен Рюйтель, Хендрик Тоомпере и многие другие.
Бюджет на производство трилогии фильмов про аптекаря Мельхиора составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино, Министерство культуры и фонд “Капитал культуры Эстонии”. Фильмы создаются при поддержке Вируского фонда кино, “Saarte Fond”, “National Film Centre of Latvia”, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.