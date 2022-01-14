Певческий праздник зимней ночи в Отепя приглашает 22 января всех эстоноземельцев на совместное общереспубликанское пение(13)
45 хоров и любимых эстонских артистов вместе споют для всей Эстонии в самом сердце культурной столицы Европы 2024 года Тарту — в Отепя. Будут представлены лучшие песни легендарного песенного конкурса Horoskoop.
Координатор программы “Тарту — 2024” по Южной Эстонии — Аннела Лаанеотс: “Осталось ровно два года до того, как в 2024 году Тарту примет титул культурной столицы Европы. Поэтому мы приглашаем всех эстоноземельцев на совместное праздничное мероприятие. Певческий праздник зимней ночи проводится в Отепя, поскольку это символически значимое место, ведь Тарту будет носить титул культурной столицы Европы 2024 года вместе со всей Южной Эстонией”.
Художественный руководитель и дирижер Праздника песни зимней ночи в Отепя “Тарту — 2024”, культурный организатор Дома культуры Отепя Мерле Соонберг комментирует: “Поскольку в 2021 году многие певцы, выступавшие в Horoskoop, отметили юбилеи, темой этого года также станут эти прекрасные песни. Уверена, что многие, которым эти песни знакомы с юных лет, испытают радость узнавания, а молодое поколение покорят крутые, немного по-иному звучащие композиции”.
Соонберг добавляет: “В этом году праздник песни отчасти будет пронизан ностальгическим духом — на нем будут представлены 18 любимых песен Horoskoop, входящих в золотой фонд эстонской музыки. На данный момент в Отепя ожидается 46 хоров и 738 певцов со всей Эстонии”.
Мероприятие бесплатное! Приглашаем всех эстоноземельцев спеть вместе. Певческий праздник зимней ночи в Отепя — традиционное мероприятие, которое будет проводиться в седьмой раз.
Организаторами Певческого праздника зимней ночи в Отепя в рамках программы “Тарту — 2024” выступают центры культуры Отепя. Мероприятие помогут провести культурная столица Европы 2024 года Тарту, волость Отепя, фонд Kultuurkapital, SA Valgamaa Arenguagentuur и ERR.
Присвоение звания культурной столицы Европы является крупнейшим межсекторальным проектом сотрудничества между Тарту и другими самоуправлениями Южной Эстонии и главным событием Эстонии 2024 года. Это крупнейшее культурное событие в Европе.
Мероприятие организовано в соответствии со всеми коронавирусными правилами Эстонской Республики. Все артисты и члены хоров вакцинированы. При проявлении признаков заболевания просим вас оставаться дома.
Программа “Культурная столица Европы 2024 года” будет реализована городом Тарту совместно с 19 самоуправлениями Южной Эстонии: волостью Антсла, волостью Эльва, волостью Камбья, волостью Канепи, волостью Кастре, волостью Луунья, волостью Ныо, волостью Отепя, волостью Пейпсияаре, волостью Пылва, волостью Рыуге, волостью Ряпина, волостью Сетомаа, волостью Тарту, волостью Тырва, волостью Валга, городом Вильянди, городом Выру и волостью Выру.