Певческий праздник зимней ночи в Отепя приглашает 22 января всех эстоноземельцев на совместное общереспубликанское пение

45 хоров и любимых эстонских артистов вместе споют для всей Эстонии в самом сердце культурной столицы Европы 2024 года Тарту — в Отепя. Будут представлены лучшие песни легендарного песенного конкурса Horoskoop.

Координатор программы “Тарту — 2024” по Южной Эстонии — Аннела Лаанеотс: “Осталось ровно два года до того, как в 2024 году Тарту примет титул культурной столицы Европы. Поэтому мы приглашаем всех эстоноземельцев на совместное праздничное мероприятие. Певческий праздник зимней ночи проводится в Отепя, поскольку это символически значимое место, ведь Тарту будет носить титул культурной столицы Европы 2024 года вместе со всей Южной Эстонией”.

Художественный руководитель и дирижер Праздника песни зимней ночи в Отепя “Тарту — 2024”, культурный организатор Дома культуры Отепя Мерле Соонберг комментирует: “Поскольку в 2021 году многие певцы, выступавшие в Horoskoop, отметили юбилеи, темой этого года также станут эти прекрасные песни. Уверена, что многие, которым эти песни знакомы с юных лет, испытают радость узнавания, а молодое поколение покорят крутые, немного по-иному звучащие композиции”.

Соонберг добавляет: “В этом году праздник песни отчасти будет пронизан ностальгическим духом — на нем будут представлены 18 любимых песен Horoskoop, входящих в золотой фонд эстонской музыки. На данный момент в Отепя ожидается 46 хоров и 738 певцов со всей Эстонии”.

Мероприятие бесплатное! Приглашаем всех эстоноземельцев спеть вместе. Певческий праздник зимней ночи в Отепя — традиционное мероприятие, которое будет проводиться в седьмой раз.

Организаторами Певческого праздника зимней ночи в Отепя в рамках программы “Тарту — 2024” выступают центры культуры Отепя. Мероприятие помогут провести культурная столица Европы 2024 года Тарту, волость Отепя, фонд Kultuurkapital, SA Valgamaa Arenguagentuur и ERR.