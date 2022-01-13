Просто Филя... Киркорова обманули на 5 миллионов

Известный российский певец Филипп Киркоров решил отремонтировать свои апартаменты. Он выбрал бригаду мастеров и заключил с ней договор. Строители взяли в качестве аванса 11 миллионов рублей (125,5 тыс. евро), но ничего не сделали.