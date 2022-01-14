Моргенштерн запустил свое СМИ — честное и в Телеграме

Рэпер Алишер Моргенштерн сообщил в Instagram о том, что он запускает собственные СМИ. По его словам, он устал читать “однообразные, скучные, желтушные” СМИ и решил сделать собственное. “Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами”, — описал исполнитель будущее издание.