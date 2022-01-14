14.01.2022, 10:33
Моргенштерн запустил свое СМИ — честное и в Телеграме(6)
ФОТО: screenshot - youtube
Рэпер Алишер Моргенштерн сообщил в Instagram о том, что он запускает собственные СМИ. По его словам, он устал читать “однообразные, скучные, желтушные” СМИ и решил сделать собственное. “Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами”, — описал исполнитель будущее издание.
По мнению шоумена, его имя сейчас тесно ассоциируется с понятиями “иностранный агент” и “враг народа”. Поэтому, чтобы избежать ненужных вопросов и претензий, он решил назвать свое СМИ “Не Моргенштерн”.
В настоящее время рэпер набирает команду в редакцию. Для раскрутки своего нового проекта он предоставил личный Telegram-канал с более чем 400 тыс. подписчиков.