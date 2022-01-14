Аквамен свободен! Джейсон Момоа объявил о разводе

“Делимся нашими семейными новостями. Мы расходимся. Мы делимся этим не потому, что считаем, что это достойно новостей, а чтобы мы могли сделать это с достоинством и честностью. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы хотим стать в будущем”, — сообщили пока еще супруги.