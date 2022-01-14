Кино
14.01.2022, 12:58

Аквамен свободен! Джейсон Момоа объявил о разводе

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Dune UK special screening in London
Foto: VICKIE FLORES, EPA

Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании после 16 лет совместной жизни, об этом пара объявила в своих социальных сетях, сделав совместное заявление, — пишет Super.

“Делимся нашими семейными новостями. Мы расходимся. Мы делимся этим не потому, что считаем, что это достойно новостей, а чтобы мы могли сделать это с достоинством и честностью. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы хотим стать в будущем”, — сообщили пока еще супруги.

У Лизы и Джейсона двое детей — дочь Лола и сын Накоа. Они познакомились в 2005 году в джаз-клубе задолго до того, как Джейсон прославился, сыграв кхала Дрого в “Игре престолов”. Актер также участвовал в воспитании дочери Боне от первого брака с Ленни Кравицем — известной актрисы Зои Кравиц, у них сложились доверительные отношения. Бывшего мужа своей жены Момоа также называл “братом”.

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