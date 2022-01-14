ВИДЕО | Новый рекорд Youtube — 10 миллиардов просмотров — поставила детская песенка(2)
Клип-рекордсмен — детская песня Baby Shark Dance — был размещен на YouTube пять лет назад и стал самым просматриваемым видео, оттеснив Despacito, — сообщает РБК.
Общая численность населения Земли в настоящее время не превышает 8 млрд человек. Таким образом, можно считать, что в среднем человек посмотрел Baby Shark Dance хотя бы один раз.
Клип-рекордсмен был размещен на YouTube пять лет назад и собрал за это время 32 млн “лайков”, комментарии под клипом в настоящее время отключены.
Лидером по числу просмотров на YouTube Baby Shark Dance стала в ноябре 2020 года, вытеснив с первого места хит Луиса Фонси Despacito. В феврале 2021 года песенка стала первым в истории YouTube видео, собравшим более 8 млрд просмотров. В июле того же года число просмотров перевалило за 9 млрд.
В качестве самого популярного видео на YouTube Baby Shark Dance попала в Книгу рекордов Гиннесса.
В топ-5 самых популярных в истории YouTube также входят:
Despacito — 7,7 млрд просмотров;
детская песенка Johny Johny Yes Papa — 6,1 млрд;
Shape of You Эда Ширана — 5,58 млрд;
See You Again Уиза Халифы — 5,38 млрд.