Новая серия концертов представляет эстонских композиторов. Первый “Авторский час” знакомит с Кристьяном Рандалу

Первым в центре внимания окажется Кристьян Рандалу, один из наиболее выдающихся пианистов своего поколения в области импровизационного джаза и классической музыки. Он выступал на крупнейших мировых джазовых фестивалях и на сценах известнейших концертных залов как сольный исполнитель, так и вместе с другими музыкантами. Он также является выдающимся композитором, произведения которого исполняют в Эстонии и за рубежом.

Первый концерт серии “Авторский час” предлагает уникальную возможность послушать последнюю работу Кристьяна Рандалу: новое произведение “Момент твоей зари” (The Moment of Thy Dawn) в исполнении Таллиннского камерного оркестра и Камерного хора Эстонской филармонии под управлением эстонско-голландского дирижера Лодевийка ван дер Реэ.

Рандалу также выступит на этом концерте в качестве солиста на фортепиано, исполнив свою раннюю работу — написанную в 2002 году в Лондоне сюиту из четырех частей “После начала конца” (Nach dem Anfang vom Ende). Кроме того, Таллиннский камерный оркестр исполнит завершенное в 2015 году произведение “Emigrane”.

Разносторонний пианист Кристьян Рандалу также является ярким интерпретатором современной и классической музыки — за последнее десятилетие в качестве композитора он сотрудничал с рядом известных во всем мире музыкантов и коллективов. Он выпустил более 40 дисков. Своими музыкальными наставниками он называет Яана Ряэтса, Эркки-Свена Тюйра и Тыну Кырвитса.