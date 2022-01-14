ВИДЕО | Вслед за Беларусью Слава Комиссаренко покинул Россию

“Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один”, — сказал он.

Комиссаренко сообщил, что сотрудники комитета государственной безопасности якобы и сами пытались связаться с ним, но к тому времени он уже уехал в Украину. “Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше”, — сказал он.