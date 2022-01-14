ВИДЕО | Вслед за Беларусью Слава Комиссаренко покинул Россию(18)
Стендапер Слава Комиссаренко покинул Россию и подтвердил это решение у себя в Instagram. О решении покинуть страну комик рассказал на выступлении в Киеве. По словам Комиссаренко, его преследует белорусский КГБ, а Россия сейчас этому не только не препятствует, но даже помогает.
“Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один”, — сказал он.
Комиссаренко сообщил, что сотрудники комитета государственной безопасности якобы и сами пытались связаться с ним, но к тому времени он уже уехал в Украину. “Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше”, — сказал он.
В начале января комику запретили выступать в родной стране. Он полагает, что это связано с его шутками про президента Беларуси Александра Лукашенко. Он называл главу государства “Чык-Чырыком” и сказал, что у него “фляга свистит”.