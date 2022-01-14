6 февраля состоится празднование дня рождения самого большого в Эстонии страйкбольного магазина KingArms
6 февраля 2022 года, в Таллинне, по адресу Kriidi 1, состоится празднование 4-летия страйкбольного магазина KingArms. Посетителям в этот день обещают подарки, сладкие угощения и приятные скидки на разный товар.
В последнее время все больше и больше людей начинают интересоваться спортом. И один из видов спорта — страйкбол. Он особенно распространен среди мужчин и мальчиков, начиная с 9-ти лет. Именно поэтому магазин KingArms решил сделать открытое мероприятие, в честь дня рождения магазина. Что бы каждый заинтересованный в данном виде спорта, мог прийти на место и ознакомиться с товаром для Airsoft, который предлагает эстонский рынок. К слову, магазин KingArms, за 4 года своего существования вырос из 23кв метров до 320кв метров. И количество товара увеличилось на 340% , с момента открытия магазина.
И совсем недавно закончилось расширение и обновление магазина и товара. 06.02.2022 гостей, посетивших мероприятие, будут ждать небольшой фуршет со сладкими угощениями. Можно будет спокойно осмотреть товар, и получить приятные скидки при покупке. Так же клиентов будут ждать небольшие подарки от магазина KingArms! Отличная возможность познакомиться с миром Страйкбола, в приятной, праздничной атмосфере. А любители походов в лес, охоты и рыбалки смогут найти для себя много интересных снаряжений и интересных приспособлений.
Магазин KingArms ждёт гостей 06.02.2022 с 10:00 и до самого вечера!