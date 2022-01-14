6 февраля состоится празднование дня рождения самого большого в Эстонии страйкбольного магазина KingArms

В последнее время все больше и больше людей начинают интересоваться спортом. И один из видов спорта — страйкбол. Он особенно распространен среди мужчин и мальчиков, начиная с 9-ти лет. Именно поэтому магазин KingArms решил сделать открытое мероприятие, в честь дня рождения магазина. Что бы каждый заинтересованный в данном виде спорта, мог прийти на место и ознакомиться с товаром для Airsoft, который предлагает эстонский рынок. К слову, магазин KingArms, за 4 года своего существования вырос из 23кв метров до 320кв метров. И количество товара увеличилось на 340% , с момента открытия магазина.