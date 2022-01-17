ВИДЕО | "Наконец-то мы встретимся": В эту субботу в зале Alexela выступит Диана Арбенина

Инфо по билетам ЗДЕСЬ. Внимание, осталось только 50 билетов в фан-зону.

Нынешним летом, на экваторе юбилейного тура группы, вышел десятый “снайперский” альбом “Невыносимая лёгкость бытия”. Пластинка получилась концептуальной и максимально отвечающей тому, чем сейчас живёт коллектив и на какие музыкальные тенденции ориентируется. Больше половины альбома составляют песни, мгновенно ставшие хитами — “Инстаграм”, “Разбуди меня”, “Раскалённые”, “Рингтоном”, “Грустные люди”, именно на них будет строиться Таллинский сет. Зрителей также ждёт обойма классических “снайперских” хитов разных лет, и, разумеется, по-новому прозвучат давно не исполнявшиеся песни, их группа специально подготовит к этой программе. Учитывая, что всего их на сегодняшний день в арсенале Дианы Арбениной более 250, никаких прогнозов плей-листа! Концерт обещает быть лёгким, прозрачным, при этом драйвовым и рок-н-ролльным. Секреты продакшна группа не раскрывает, но судя по прошлогоднему концерту, нас опять ждёт что-то глобальное и мощное.

Расхожая музыкальная шутка о том, что “новые песни пишут те, у кого старые плохо получились” явно не про Арбенину и её коллектив. Четверть века на сцене — красиво отметили этот “рубеж”, прочертив снайперский след в Таллинском концертном доме в Alexela, но тут же пошли, а точнее, помчались, учитывая вечный арбенинский темп мысли и дел, дальше. Артистка недавно отпраздновала 45-летие (по традиции, на сцене) и, как замечают равно преданные поклонники, новые слушатели и музыкальные исследователи, находится в своей лучшей форме. Что тому причиной, остаётся только догадываться. Судя по всему, её по-прежнему держит на плаву неутомимая жажда жизни и работы, ну и абсолютная юная способность влюбляться, о чём она так часто говорит в интервью: “Господа! Выживут только влюблённые, и мы ещё раз вам это продемонстрируем 9 октября 2020 года!”