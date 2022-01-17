ВИДЕО | "Наконец-то мы встретимся": В эту субботу в зале Alexela выступит Диана Арбенина
22.01.2022 Диана Арбенина и “Ночные Снайперы” выступят в таллиннском концертном доме Alexela с большой концертной программой. Со времен появления коронавируса это первый масштабный концерт российской звезды в Эстонии. Смотрите видеоприглашение!
Инфо по билетам ЗДЕСЬ. Внимание, осталось только 50 билетов в фан-зону.
Нынешним летом, на экваторе юбилейного тура группы, вышел десятый “снайперский” альбом “Невыносимая лёгкость бытия”. Пластинка получилась концептуальной и максимально отвечающей тому, чем сейчас живёт коллектив и на какие музыкальные тенденции ориентируется. Больше половины альбома составляют песни, мгновенно ставшие хитами — “Инстаграм”, “Разбуди меня”, “Раскалённые”, “Рингтоном”, “Грустные люди”, именно на них будет строиться Таллинский сет. Зрителей также ждёт обойма классических “снайперских” хитов разных лет, и, разумеется, по-новому прозвучат давно не исполнявшиеся песни, их группа специально подготовит к этой программе. Учитывая, что всего их на сегодняшний день в арсенале Дианы Арбениной более 250, никаких прогнозов плей-листа! Концерт обещает быть лёгким, прозрачным, при этом драйвовым и рок-н-ролльным. Секреты продакшна группа не раскрывает, но судя по прошлогоднему концерту, нас опять ждёт что-то глобальное и мощное.
Расхожая музыкальная шутка о том, что “новые песни пишут те, у кого старые плохо получились” явно не про Арбенину и её коллектив. Четверть века на сцене — красиво отметили этот “рубеж”, прочертив снайперский след в Таллинском концертном доме в Alexela, но тут же пошли, а точнее, помчались, учитывая вечный арбенинский темп мысли и дел, дальше. Артистка недавно отпраздновала 45-летие (по традиции, на сцене) и, как замечают равно преданные поклонники, новые слушатели и музыкальные исследователи, находится в своей лучшей форме. Что тому причиной, остаётся только догадываться. Судя по всему, её по-прежнему держит на плаву неутомимая жажда жизни и работы, ну и абсолютная юная способность влюбляться, о чём она так часто говорит в интервью: “Господа! Выживут только влюблённые, и мы ещё раз вам это продемонстрируем 9 октября 2020 года!”
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой концертный тур Диана Арбенина и Ночные Снайперы ’’Большой сольный концерт’’ , (первоначальные дата 09.10.2020 и 13.03.2021) был перенесен и состоится 22.01.2022. Ранее купленные билеты действительны на новую дату и обменивать их не нужно.
Всех тех кого не устроит новая дата мы предложим обменять билет на другой из предложенных концертов:
В. Бутусова ( все хиты Наутилус Помпилиус - https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/v-butusov-nautilus-pampilius-suur-soolokontsert-vbutusov-jubilejnyj-koncert-nautilus-pompilius-340823/
Сплин — https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/splin-suur-soolokontsert-gruppa-cplin-bolshoj-solnyj-koncert-asendus-030420-ja-edasilukatud-150520-ja-160121-291021-080122-kontserdile-303270/
М.Галкин — https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/teater/mitmesugust/maksim-galkin-suure-soolokontserdiga-maksim-galkin-s-bolshim-solnym-koncertom-180520-ja-edasilukkunud-230920--040321-asendus-309048/
Для замены билетов пожалуйста напишите письмо на tagasiost@piletilevi.ee , указав в письме номер заказа (в случае PDF билетов), либо номера ИД билетов, если вы покупали обычные билеты на билетном бланке.
Заявления на замену билетов принимаются и рассматриваются только в перед с 1.01.2022 до 14.01.2022.
Приносим извинения за созданные неудобства и надеемся вас увидеть на концерте любимой группы 22.01.2022 года.