После самоубийства сына покончить с собой попыталась и сама Шинейд О'Коннор

Спустя несколько часов певица немного образумилась и извинилась за свои слова.

"Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Решила последовать за ним. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет…» — написала О’Коннор.

Сейчас О'Коннор по-прежнему находится в тяжелом состоянии и считает госпитализацию лишь временной отсрочкой.

Напомним, что Шейна объявили в розыск 6 января, а уже на следующий день полиция нашла его бездыханное тело. Певица была шокирована трагедией. Звезда обвинила в смерти юноши реабилитационный центр, в котором тот находился. Мол, те не оказали ему необходимой психиатрической помощи.

Однако потом исполнительница заявила, что виновной считает в первую очередь себя. «Это моя вина, не чья-то, а моя. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я недостойна жить. Это моя ошибка. Я была чокнутой с самого рождения. Это не вина моих родителей, семьи или детей. Бог сделал меня неправильной», — сокрушается мать.