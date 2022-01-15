Анна Дзюба раскрыла главную причину ухода из Artik & Asti

По словам Анны, любой коллектив должен рано или поздно эволюционировать в несколько сольных проектов. Артистам зачастую становится тесно вместе и тогда приходится уходить. “Птичка выпорхнула из гнезда, потому что выросла”, — пошутила над ситуацией певица. Она призналась, что у каждого из них были свои амбиции, которые никак не реализовать вместе.

Такие новости разочаровали фанатов, которые предполагали, что разрыв произошёл из-за беременности Анны или грандиозного скандала. “У нас с Артёмом прекрасные отношения”, — призналась певица. Сейчас времени на близкую дружбу не остаётся — Artik работает с новой певицей, а Анна пытается встать на ноги и выпустить первый сольный сингл. Но детей Умрихина — Итана и Наоми, которая ещё является и крестницей артистки, та поздравить с Новым годом не забыла.

Своих поклонников Анна попросила отнестись с пониманием к новой певице, с которой сотрудничает Artik — девочка просто выполняет свою работу и идёт за мечтой, она ни в чём не виновата. Сама же Asti подписала контракт с Universal и готовит к выходу новый трек — “Феникс”, в котором будет говориться о её обновлении и возрождении. Но несмотря на полёт соло, сотрудничество с Умрихиным Анна со счетов не сбрасывает: “Каждый из нас пошёл своей дорогой, но, как знать, может, однажды наши пути ещё и пересекутся”.