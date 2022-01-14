ТОП-3 знака Зодиака, для которых все в 2022 году будет складываться как по маслу

Рыбы

Рождённым под этим знаком Зодиака удача будет особенно часто улыбаться в первой половине года. Звёзды обещают успех в личной жизни и в карьере — Рыб ждёт продвижение по служебной лестнице или новая, более престижная работа. Деньги будут сыпаться как из рога изобилия, а потому можно заняться инвестированием (только стоит не забывать о здравом смысле и сперва тщательно изучать всю информацию). Вероятно, в этом году Рыбам удастся отправиться в долгожданное путешествие, которое сорвалось в 2021 году или прошло неудачно, а также их может ждать переезд в более просторную квартиру или в другой город.

Козерог

Для Козерогов чёрная полоса уже закончилась и белая продлится до конца февраля. В это время в жизнь таких людей могут прийти новые знакомые, которые позже станут хорошими друзьями или верными возлюбленными. В карьере Козерога тоже будет всё складываться замечательно — здесь им помогут старые приятели, которых когда-то Козерог выручил из непростой ситуации, и теперь они решат отплатить за добро. С финансами никаких проблем не будет, поэтому можно позволить себе жить на широкую ногу (но в рамках разумного, не стоит тратить последние накопления, ведь иногда и звёзды ошибаются).

Овен

Для Овнов удачный период начнётся ближе к лету, а потому пока можно особенно не волноваться и поберечь силы, ведь для достижения успеха придётся немало постараться. А после все задуманные цели начнут достигаться одна за другой — в семейном плане рождённых под этой звездой ждёт счастливое пополнение или решение долгоиграющего конфликта, который отравлял жизнь. В тёплые месяцы Овны наконец-то смогут найти работу мечты или получить от начальства предложение, от которого будет просто глупо отказываться.