ВИДЕО | Карма настигла? Клава Кока выложила скандальное видео с Бузовой — и попала в больницу

Несмотря на падение, видео для Инстаграма у Клавы получилось. Певица опубликовала его и рассказала, что получила ушибы и повредила связки, но “главное — жива”. А также пожаловалась на стоимость рентгена в Куршевеле — он обошелся ей в 400 евро.

Наутро ролик разлетелся по Интернету, и его увидели и другие артисты шоу-бизнеса. Дима Билан решил заступиться за Ольгу и заявил, что Клава подставила свою подругу, выложив на всеобщее обозрение видео, которые лучше оставить в личном архиве.

“Посмотрел сегодня паблики и испытал чувство стыда — за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Отвратительно и некрасиво. Как ты могла? Показала сначала кроссовки, а потом куртку, сказала: “Не падай в куртке!” Тебе не стыдно? Да, я понимаю, что все это, конечно, Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла! Тебе не стыдно? Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная”.