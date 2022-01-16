“Заново учимся ходить”: Анна Плетнева рассказала о восстановлении мужа после ДТП

“Если бы не моя работа, не вот это переключение, когда: “Эгегей! Плохая девочка на сцене! Давайте все встали, как зайки, и танцевать!” И я дарю людям праздник. И я должна быть этим праздником. И я хотя бы на время забываю обо всем. И если бы не это переключение, я бы давно сошла с ума. Потому что в моей жизни было очень много страшных историй, по-настоящему страшных… И никто об этом не знает, и я не хочу, чтобы кто-то об этом знал”, — поделилась Плетнева в YouTube-шоу “Алена, блин!”