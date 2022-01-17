Шоубиз
17.01.2022, 18:30

Петр Красилов растолстел до неузнаваемости

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ФОТО: screenshot - youtube

Многие телезрители запомнили актера как подтянутого мужчину, но в последнее время он сильно изменился. Петр Красилов прилично прибавил в весе, но, похоже, не собирается переживать по этому поводу, — предполагает “СтарХит”.

В последнее время Петра Красилова не видно в кино, зато артист очень востребован в театре. Актер предполагает, что режиссеры не хотят утверждать его на роли в своих картинах из-за перемен во внешности.

“То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах “Бедная Настя” или “Не родись красивой”, — порассуждал 44-летний Красилов в передаче “Мой герой” с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Пользователи Сети уже вовсю обсуждают внешность актера. Некоторые из них советуют Красилову заняться собой.

“Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!”; “А растолстел-то! Потому и не снимают в кино. Нельзя артисту так себя распускать”; “Не хотят снимать, потому что в свои года выглядит на 60”; “Не узнаю своего любимого актера!” — сетует публика.

Напомним, в прошлом году Петр развелся с актрисой Ириной Шебеко, с которой прожил в браке около 16 лет. У эк-супругов есть дочь Александра.

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