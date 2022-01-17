Петр Красилов растолстел до неузнаваемости

В последнее время Петра Красилова не видно в кино, зато артист очень востребован в театре. Актер предполагает, что режиссеры не хотят утверждать его на роли в своих картинах из-за перемен во внешности.

“То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах “Бедная Настя” или “Не родись красивой”, — порассуждал 44-летний Красилов в передаче “Мой герой” с Татьяной Устиновой на ТВЦ.