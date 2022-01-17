Петр Красилов растолстел до неузнаваемости(4)
Многие телезрители запомнили актера как подтянутого мужчину, но в последнее время он сильно изменился. Петр Красилов прилично прибавил в весе, но, похоже, не собирается переживать по этому поводу, — предполагает “СтарХит”.
В последнее время Петра Красилова не видно в кино, зато артист очень востребован в театре. Актер предполагает, что режиссеры не хотят утверждать его на роли в своих картинах из-за перемен во внешности.
“То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах “Бедная Настя” или “Не родись красивой”, — порассуждал 44-летний Красилов в передаче “Мой герой” с Татьяной Устиновой на ТВЦ.
Пользователи Сети уже вовсю обсуждают внешность актера. Некоторые из них советуют Красилову заняться собой.
“Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!”; “А растолстел-то! Потому и не снимают в кино. Нельзя артисту так себя распускать”; “Не хотят снимать, потому что в свои года выглядит на 60”; “Не узнаю своего любимого актера!” — сетует публика.
Напомним, в прошлом году Петр развелся с актрисой Ириной Шебеко, с которой прожил в браке около 16 лет. У эк-супругов есть дочь Александра.