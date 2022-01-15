“Все произошло на моих глазах”: вдова Михаила Зеленского впервые смогла говорить о его смерти

На тропическом отдыхе ничто не предвещало беды, но неожиданно 46-летнему Михаилу стало плохо. Ведущему даже не успели оказать первую помощь — он скончался у дверей медпункта.

“Все случилось внезапно, не было никакой причины… Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось… прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали все, что могли. Какая причина — инфаркт или инсульт — уже роли не играет. Он курил, да, возможно, это влияло на работу сосудов. Даже работа могла влиять, потому что Миша любил работу больше, чем себя, отдавался ей на 200%”, — сообщила вдова журналиста Мила Рубинчик в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир” на канале “Россия 1”.

Кстати, Мила Рубинчик была третьей женой Зеленского. Со второй же — Еленой Грушиной — ведущий последние два года постоянно судился. Познакомились они в 2007 на съемках шоу "Танцы на льду". Михаил влюбился и так настойчиво ухаживал, что профессиональная фигуристка ради брака даже отказалась от карьеры за рубежом. Но семейная жизнь не задалась — и с 2019 года пошли суды. Все началось еще в 2019 году с алиментного спора, а потом плавно перетекло в раздел имущества и борьбу за воспитание общих дочерей Софии и Полины. Последнее заседание по детям, с которыми Зеленский, судя по всему, виделся не так часто, как ему хотелось бы, состоялось буквально за три недели до его смерти.

На связь также вышла и первая жена телеведущего Ольга Яшина. Женщина не представляет, как родители Михаила переживут смерть единственного сына. “Такое горе… Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза отмечал день рождения из-за того, что около месяца лежал в коме. То, что он из нее вышел — было чудом, в которое никто не мог поверить. А с родителями он был очень близок”, — поведала Ольга.