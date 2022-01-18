ВИДЕО | Тимати усадил двухлетнего сына за руль “Хаммера” на трассе

Видео с покатушек музыкант опубликовал в своем инстаграме. На кадрах видно, что автомобиль рэпера летит по оживленной трассе, ребенок держит руль, в то время как Тимати нажимает на педали и поднимает руки, чтобы показать, что мальчик рулит сам.

Ранее в Подмосковье экс-участник “Дома-2” Антон Гусев посадил за руль Mercedes своего 8-летнего сына и тоже записал видео, которое выложил в инстаграм. Ролик стал поводом для проверки сотрудниками ГИБДД.

Не исключено, что Тимати подсказали, что он тоже сделал что-то не то — и сейчас в Инстаграме запись недоступна. Но Интернет всё помнит!