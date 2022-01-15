Последний шанс! 16 января в Центре Русской культуры — Рождественская елка!

Зрителей ждет премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова “Зимняя сказка”. Это история про Деда Мороза и лето, которую представят воспитанники вокально-хоровой студии “Allegro” вместе с профессиональными солистами оперы. Режиссёр Ирина Томингас постаралась сделать сказку интересной как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.

Двери Центра Русской культуры открыты с 15 часов. В 15.30 в фойе первого этажа рождественские колядки исполнит малый хор Александро-Невского собора под руководством регента Гаяне Мелитян.

По доброй традиции, после спектакля в фойе детей встретит Дедушка Мороз.

Приходите всей семьёй и приглашайте друзей! Вход бесплатный и не требует регистрации.