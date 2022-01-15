20 мелочей в сексе, которые бесят мужчин и женщин(4)
Если вы любите человека, вас в нем не может ничего бесить. Или все-таки может? У всех вне зависимости от того, первый это секс или сто первый, есть мелочи, которые сбивают с романтического лада. Psychologies делится подборкой самых распространенных из них.
ЧТО БЕСИТ ЖЕНЩИН
1. На первое место по раздражающим факторам в постели дамы поставили мужскую брезгливость. Распространенная причина для раздражения — когда мужчина сразу после интима бежит в душ смывать с себя следы порочного действа.
- “Меня жутко бесил один парень, который после каждого раза пулей бежал в душ и мылся, наверное, с мочалкой, типа он загрязнился сильно за 15 минут”, — вспоминает Марина.
- “Не нравятся брезгливые, которые женской смазки боятся, руки вытирают о простыни, например”, — соглашается с ней Анна.
2. Также многие отметили, что суета и неловкое обращение со средствами контрацепции перед началом близости существенно снижают их желание.
- “Когда теряется, бежит в сумке, куртке рыться в прихожую голый или, наоборот, в руке держит с самого начала встречи”, — замечает пользователь под ником Lolita.
- “Бывает и хуже. Некоторые презерватив два раза используют, если в первый до конца не использовали. В целях экономии”, — рассказывает свою историю Ольга.
- “Или все начинается, а есть презерватив или нет — непонятно. А может, без него, но ты тогда мне скажи — без него или с ним. Все это убивает желание наповал”, — считает девушка с ником 777VAL.
3. Следующим пунктом идут уточняющие вопросы и неоправданно долгая близость.
- “Не нравится, когда мужчина старается долго не заканчивать и на час все растягивает. Нет, ладно бы днем, когда время и силы есть, но в час ночи у меня глаза слипаются и голова уже падает. А он вдруг прерывается и ложится „переждать“, а потом все снова. Мне же, чтобы заснуть, достаточно 20 секунд горизонтального положения”, — считает Алина.
- “Меня раздражает вопрос: „Ты уже все?“. Или еще: „Это сейчас было оно?! И как?“” — делится участница с ником NashMash.
4. В опалу попали и долгие поцелуи во время секса вместе с закрытыми глазами и ласками груди.
- “Раздражает, когда он за голову держит и волосы перебирает во время секса. Так и хочется кусануть”, — пишет пользователь с ником Другая.
- “Не нравится, когда соски начинают крутить, как у радиоприемника ручки, никак на волну нужную не могу настроиться”
Также в анти-топ попала поза с ногами на плечах у мужчины и повторяющийся из года в год сексуальный сценарий.
ЧТО БЕСИТ МУЖЧИН
1. Неискренность и безынициативность — это топ среди мужских раздражителей в сексе. Также мужчин раздражает, когда во время интима девушка постоянно бегает в туалет, проверяет телефон и предлагает перекур.
- “Не нравятся закрытые девушки, если мы говорим об интимной стороне. Думаю, любому мужчине нравятся раскрепощенность и обоюдное желание, когда оба партнера думают друг о друге, а не в одностороннем порядке. Пассивная девушка — это неинтересно не только в постели, но и в жизни, если она сидит в своем коконе и ничего не хочет”, — считает Иван Кузьмин
- “Не люблю закрытость, когда нужно самому догадываться, чего ей хочется, — неужели трудно сказать или хотя бы намекнуть?” — спрашивает Роман Иванов.
- “Лично меня бесят искусственные дикие стоны, охи и вздохи”, — делится пользователь с ником Коляша.
2. Также парней раздражают советы в самый неподходящий момент (кажется, это касается не только секса) и милые прозвища, которые подруги придумывают их половому органу.
Что еще? Мужчин раздражает, когда им царапают спину и игнорируют просьбу так не делать. А также, когда отвечают на телефонные звонки во время секса. Впрочем, последнее недопустимым считают и женщины.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Специалисты соглашаются с мужчинами в том, что подвох и наигрыш с женской стороны не способствуют укреплению сексуальных отношений.
“Типично женская ошибка № 1 — желание угодить мужчине. Некоторые девы-золушки уверены: главное в сексе — чтоб хозяину было хорошо. Ходят на курсы минета, покупают эротическое белье под его вкус и устраивают в постели театр одной актрисы. И так увлекаются игрой на зрителя, что наступление своего оргазма упускают. Спохватываются только под занавес, заканчивая постановку симуляцией.
Почему это делает секс ужасным?
Во-первых, мужчина чувствует подвох и наигрыш. А во-вторых, и у самой осадочек остается. Который копится-копится и однажды выливается в претензии к неблагодарному зрителю”, — считает сексолог-консультант школы женского здоровья “Я” Лидия Величко.
Также эксперт соглашается с особенностью, подмеченной женщинами, — однообразный сценарий в сексуальных и романтических отношениях и отсутствие индивидуального подхода к партнеру.
“Представьте: вы влюблены, радужно настроены, явились в постель принаряженная, как на праздник. И там вдруг замечаете, что ваш избранник летит на автопилоте по отработанной в предыдущих отношениях схеме: схватился машинально за ручку управления, тут поднажал, там переключил и ждет привычного ему рева, ну вы понимаете. Второй игрок остается в расстройстве и недоумении от происходящего”, — объясняет психолог.
Проблема с контрацепцией, предложение “давай без него” в самый последний момент, по мнению специалиста, также является распространенной ошибкой и загвоздкой на пути к сексуальному удовольствию.
“Мужская ошибка, способная превратить первый секс в последний, — отказ от презерватива. Точнее, спихивание на него вины за свою эректильную дисфункцию. Причем многие тянут признание до последнего. И, только уже будучи без трусов, вдруг сообщают как ни в чем не бывало: “Знаешь, в презервативе я как в скафандре. Обойдемся без него”.
Что может быть для женщины ужаснее такого поворота? Кому сдалась половая зараза, когда и от воздушно-капельной не знаешь, куда деваться”, — заключает психолог.