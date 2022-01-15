20 мелочей в сексе, которые бесят мужчин и женщин

4. В опалу попали и долгие поцелуи во время секса вместе с закрытыми глазами и ласками груди.

2. Также многие отметили, что суета и неловкое обращение со средствами контрацепции перед началом близости существенно снижают их желание.

1. На первое место по раздражающим факторам в постели дамы поставили мужскую брезгливость. Распространенная причина для раздражения — когда мужчина сразу после интима бежит в душ смывать с себя следы порочного действа.

Также в анти-топ попала поза с ногами на плечах у мужчины и повторяющийся из года в год сексуальный сценарий.

ЧТО БЕСИТ МУЖЧИН

1. Неискренность и безынициативность — это топ среди мужских раздражителей в сексе. Также мужчин раздражает, когда во время интима девушка постоянно бегает в туалет, проверяет телефон и предлагает перекур.

“Не нравятся закрытые девушки, если мы говорим об интимной стороне. Думаю, любому мужчине нравятся раскрепощенность и обоюдное желание, когда оба партнера думают друг о друге, а не в одностороннем порядке. Пассивная девушка — это неинтересно не только в постели, но и в жизни, если она сидит в своем коконе и ничего не хочет”, — считает Иван Кузьмин

“Не люблю закрытость, когда нужно самому догадываться, чего ей хочется, — неужели трудно сказать или хотя бы намекнуть?” — спрашивает Роман Иванов.

“Лично меня бесят искусственные дикие стоны, охи и вздохи”, — делится пользователь с ником Коляша.

2. Также парней раздражают советы в самый неподходящий момент (кажется, это касается не только секса) и милые прозвища, которые подруги придумывают их половому органу.

Что еще? Мужчин раздражает, когда им царапают спину и игнорируют просьбу так не делать. А также, когда отвечают на телефонные звонки во время секса. Впрочем, последнее недопустимым считают и женщины.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалисты соглашаются с мужчинами в том, что подвох и наигрыш с женской стороны не способствуют укреплению сексуальных отношений.

“Типично женская ошибка № 1 — желание угодить мужчине. Некоторые девы-золушки уверены: главное в сексе — чтоб хозяину было хорошо. Ходят на курсы минета, покупают эротическое белье под его вкус и устраивают в постели театр одной актрисы. И так увлекаются игрой на зрителя, что наступление своего оргазма упускают. Спохватываются только под занавес, заканчивая постановку симуляцией.

Почему это делает секс ужасным?