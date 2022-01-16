Умер итальянский модельер Нино Черрути

Основатель модного дома Cerruti находился в больнице города Верчелли северной области Пьемонт, куда он попал после операции на бедре.

В возрасте 20 лет он унаследовал от деда текстильную фабрику в пьемонтском городке Бьелла, превратив ее в бренд с мировым именем. Свой первый бутик он открыл в 1967 году в Париже.

За прошедшие годы марка Cerruti 1881 и другие принадлежащие модному дому бренды стали олицетворением современного классического стиля и получили известность благодаря качественным материалам и прогрессивному подходу. Нино Черрути также открыл дверь в мир моды таким известным в будущем дизайнерам, как Джорджо Армани и Нарсисо Родригес. Отдельного внимания заслуживает его работа для кино, которая особенно ярко проявилась с 80-х годов: в костюмы от Cerruti одеты герои “Молчания ягнят”, “Основного инстинкта” и “Красотки”.

В 2000 году Нино Черрути удостоился звания кавалера Ордена “За заслуги в труде” Итальянской республики. Год спустя он продал свою долю модного дома инвестиционному фонду, оставив себе семейную фабрику.