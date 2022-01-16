ВИДЕО | “То сосульки, то сугробы”: в новом клипе Сергей Шнуров пропесочил петербургских коммунальщиков

Клип с названием “Пока так” появился на официальном YouTube-канале группы “Ленинград” в субботу, 15 января. Певец в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб поёт на фоне заполненных мусорных контейнеров о том, что в городе стало сложно передвигаться из-за плохой уборки.

Лирический герой композиции пытается дозвониться в Смольный, однако там ему объясняют, что в Петербурге проходит “биеннале, инсталляция помоев”. Среди городских проблем он также перечисляет “то сосульки, то сугробы”.

“Наконец-то к Шнуру вернулась хватка. Видимо, слез с золотого пьедестала”, — отреагировали на клип подписчики в комментариях.