От последствий ковида умер 43-летний актер Иван Рудаков — звезда сериалов “Кухня” и “Медиум”

«Друзья, у нас беда! Просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни», — подчеркнул отец Рудакова в субботу.

В итоге спасти актера так и не смогли. Вечером 16 января папа Ивана сообщил о его смерти. «Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах за упокой его души», — написал он в социальных сетях.

За годы актерской деятельности Иван Рудаков принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов. Среди них — “Мата Хари”, “Ванечка”, “Комиссарша”, “Не отрекаются любя…”, “Эйнштейн. Теория любви”, “Соната для Веры”, “Алешкина любовь”, “Ищейка”. Однако наибольшую известность ему принесли работы в сериалах “Кухня”, “Медиум” и “Ланцет”.