16.01.2022, 22:54
По законам триллера: в Подмосковье ограбили вдову Александра Градского(4)
Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS
Журналисты, предвкушающие громкий раздел наследства Александра Градского, вряд ли ожидали, что начнется он куда громче, чем они грезили в самых смелых фантазиях. В подмосковном Наро-Фоминске ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Злоумышленники похитили у неё 100 млн рублей (примерно 1,15 млн евро), — сообщает телеграм-канал Mash.
В районе деревни Глаголево трое неизвестных подстроили ДТП с “Лексусом” Марины Коташенко, подсели в машину, начали угрожать оружием и заставили её ехать домой. Также она должна была предупредить, кто там находился, чтобы ушли. В доме была прислуга.
Преступники забрали 100 миллионов рублей наличными, сказали Коташенко подбросить их до станции “Апрелевка”. Там они пересели на белый “Мерседес” и скрылись. Женщина уже обратилась в полицию, злоумышленников разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”.