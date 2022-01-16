По законам триллера: в Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

В районе деревни Глаголево трое неизвестных подстроили ДТП с “Лексусом” Марины Коташенко, подсели в машину, начали угрожать оружием и заставили её ехать домой. Также она должна была предупредить, кто там находился, чтобы ушли. В доме была прислуга.