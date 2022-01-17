Поклонники заподозрили, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук расстались

После курса лечения Харламову стало лучше, сейчас он долечивается дома. Юморист развлекается тем, что собирает из конструктора фигурки различной степени сложности и выкладывает итоговые фотографии в Инстаграм. Катерина же тем временем улетела отдыхать на экзотические острова. В сторис она показала тропический курорт с пальмами и белоснежный пляж, на котором она загорает одна, без Гарика. Более того, Ковальчук удалила Харламова из друзей в Инстаграме. И этот факт только укрепил подписчиков Бульдога во мнении, что он расстался с Катериной.

О личном Ковальчук не распространяется. Но в ее блоге появились такие философские фразы: “Когда захотите всем угодить, начните с себя”, “Мечтайте! Жизнь слишком… одна”.

Примечательно, что бывшая жена Гарика Кристина Асмус в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. По словам Кристины, у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период актрису очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

“Гарик Харламов — ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так!“ — написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.