После открытия надгробного памятника Борису Грачевскому его вдову госпитализировали

На открытии памятника именитому режиссеру женщина не могла сдержать слез. Она поблагодарила родных и близких за помощь и поддержку: “Спасибо всем, что вытащили меня в сложный момент. Я тогда не знала, что будет дальше, а мне помогли и сказали: “Давайте заниматься памятником”. Помогали с каждым согласованием, с каждой строчкой!”

Екатерина на церемонии очень сильно переволновалась. И, как оказалось, после мероприятия оказалась в больнице. Оказывается, состояние женщины настолько ухудшилось, что медики приняли решение ее госпитализировать. Об этом Катя сообщила в личном блоге, показав, что лежит на больничной койке с капельницей в руке. Вдова Бориса Юрьевича не на шутку напугала публику. Люди стали гадать, не случилось ли ничего серьезного…

Позднее она сообщила, что с ней все в порядке. “Все уже хорошо. Просто перенервничала”, — успокоила Белоцерковская.

Сейчас у Екатерины непростой период: помимо заботы о маленьком сыне Филиппе она участвует в судебных тяжбах. Нынешний директор “Ералаша” Аркадий Григорян подал иск к наследникам Бориса Юрьевича, чтобы взыскать долг, который якобы брал основатель киножурнала.