Ограбление вдовы Градского — инсценировка?(4)
Расследование вооруженного ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко может иметь крайне неожиданный исход. Причем дело вовсе не в мотивах злоумышленников. Об этом заявил звездный адвокат Сергей Жорин. В интервью 5-tv он обратил на одно странное обстоятельство в истории с похищением ценностей и денег из особняка женщины на 100 миллионов рублей.
Юрист отметил, что, по информации ряда СМИ, преступление было совершено в 16 января около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться спустя длительное время — около 20 часов.
“Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам”, — пояснил Жорин.
На эту же версию наталкивает и распространившиеся в ряде СМИ сведения о том, что якобы и сами полицейские сомневаются в искренности рассказа вдовы Градского.
“Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности”, — добавил звездный адвокат.
Тем не менее, по словам Жорина, подтверждений этой версии пока нет, поэтому отрицать факт вооруженного ограбления Коташенко нельзя. Правда тогда вопросы уже появляются к самим злоумышленникам, которые повели себя крайне не предусмотрительно.
“Сейчас существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений. Я уверен, что именно это преступление будет раскрыто и будет раскрыто крайне оперативно. Вполне возможно, если она стала жертвой преступников, то, конечно, за ней наблюдали, преступники были осведомлены о наличии ценностей и денежных средств. Это указывает на то, что они действовали по наводке, и ограничивает круг лиц, которые имеют отношение к данному преступлению”, — пояснил юрист.
Жорин также предостерег людей, хранящих крупные суммы дома, и посоветовал использовать более надежные способы хранения ценностей. По его словам, стоит быть максимально осторожным при заключении серьезных сделок и не распространять о них информацию посторонним людям.
“Не следует дома хранить крупные суммы денег и ценные вещи. Существует большое количество более надежных способов хранения ценностей и денежных средств. А также нужно информацию о предстоящих сделках по продаже или покупке дорогостоящих объектах держать максимально для ограниченного круга лиц”, — заключил юрист.
Сама вдова Градского утверждает, что виной позднего обращения в полицию — испуг. Похитители угрожали убить ее в случае обращения в правоохранительные органы, якобы поэтому она долго скрывала информацию, но в конце концов не выдержала и решила вывести злоумышленников на чистую воду.
Еще одним смущающим фактом является то, что преступники очевидно заранее знали о наличии у вдовы Градского столь крупной суммы денег в загородном доме. Хранила Коташенко ее по неизвестной причине в сумке под кроватью. Впрочем, другие источники утверждают, что причина известна: привычка не хранить наличные в сейфе перешла от самого артиста. Не секрет, что Градский имел внушительное состояние, которое почему-то прятал в буфете. Не раз журналисты писали о том, что в пресловутый шкаф композитора деньги уже не влезают.
Поэтому появилась уточняющая версия произошедшего: наводку на загородный дом Марины Коташенко преступникам могли дать домработники. Следствие рассматривает все варианты.