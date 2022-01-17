Ограбление вдовы Градского — инсценировка?

Юрист отметил, что, по информации ряда СМИ, преступление было совершено в 16 января около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться спустя длительное время — около 20 часов.

“Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам”, — пояснил Жорин.

На эту же версию наталкивает и распространившиеся в ряде СМИ сведения о том, что якобы и сами полицейские сомневаются в искренности рассказа вдовы Градского.

“Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности”, — добавил звездный адвокат.

Тем не менее, по словам Жорина, подтверждений этой версии пока нет, поэтому отрицать факт вооруженного ограбления Коташенко нельзя. Правда тогда вопросы уже появляются к самим злоумышленникам, которые повели себя крайне не предусмотрительно.

“Сейчас существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений. Я уверен, что именно это преступление будет раскрыто и будет раскрыто крайне оперативно. Вполне возможно, если она стала жертвой преступников, то, конечно, за ней наблюдали, преступники были осведомлены о наличии ценностей и денежных средств. Это указывает на то, что они действовали по наводке, и ограничивает круг лиц, которые имеют отношение к данному преступлению”, — пояснил юрист.

Жорин также предостерег людей, хранящих крупные суммы дома, и посоветовал использовать более надежные способы хранения ценностей. По его словам, стоит быть максимально осторожным при заключении серьезных сделок и не распространять о них информацию посторонним людям.