ВИДЕО | Ученые сняли редчайшего осьминога-одеяло

“Увидеть одного из них в реальной жизни — это неописуемо”, — написала ученая о моллюске, которого она заметила у берегов Квинсленда. Биолог была так взволнована, что ей было трудно задержать дыхание, чтобы нырнуть и снять редкое животное на видео. По ее словам, осьминог в развевающемся плаще будто танцевал в воде.

Осьминоги-одеяла встречаются крайне редко. Впервые представителя этого вида заметили 21 год назад к северу от Большого Барьерного рифа. Эти осьминоги уникальны тем, что их самки вырастают до 2 м в длину, тогда как самцы — только до 2,4 см. Обычно моллюски живут в открытом океане, поэтому увидеть их на рифе очень сложно.

Tremoctopus — род головоногих, состоящий из четырех видов, обитающих от поверхности до средних глубин в субтропических и тропических океанах. Их также называют “осьминоги-одеяла” из-за длинных прозрачных паутин, соединяющих дорсальные и дорсолатеральные руки взрослых самок. Другие руки намного короче и не имеют перепонок.