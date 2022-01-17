Фильмihäkk приглашает молодежь принять участие в видео-тренинге и конкурсе фильмов про окружающую среду

Фильмihäkk проходит с 29 января по 12 февраля и предлагает возможность погрузиться в проблемы окружающей среды и климата, научиться практическим навыкам кинопроизводства и посоревноваться небольшими командами.

Организатор Марис Хеллранд: “Климат и окружающая среда сегодня беспокоят молодых людей во всем мире. Эта тема также обсуждается молодыми людьми в Эстонии как в эстоноязычных, так и в русскоязычных сообществах и мы предлагаем возможность освоить новые практические навыки в формате хакатона, разобраться с важной темой и лучше познакомиться друг с другом.”

О проблемах климата на занятии 29 января расскажет Кристин Сиил, одна из инициаторов пятницы для будущей Эстонии, а режиссер Лийна Сяркинен продемонстрирует навыки кинопроизводства.

А 4 февраля оператор и монтажер Иван Панасюк научит видеомонтажу. Основываясь на новых навыках и наставниках, молодые люди смогут создавать свои собственные короткие видеоролики, которые будут оцениваться жюри 12 февраля. В состав жюри входят режиссеры Кадри Кыусаар, Алёна Суржикова и экоактивистка Кристин Сиил. В качестве наставников будут помогать урбанист итиктоккер Даффти, он же Артём Дмитриев, Марис Хеллранд, Иван Панасюк и Ярмо Сельямаа.

Проект финансируется Британским Советом. Он направлен на повышение осведомленности молодых людей об экологических и климатических проблемах и дает им возможность высказаться по этому вопросу, получить новые практические навыки (съемка и монтаж простых видео) и познакомиться с иноязычными молодыми людьми в их родном городе.

К участию приглашаются молодые люди старшего школьного возраста из Таллинна и окрестностей. Первое занятие состоится 29 января в 12-15 часов в Таллиннской школе №21.