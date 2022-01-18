ФОТО | Когда сваха была невестой: как выглядела Роза Сябитова в молодости

На снимке мало общего с привычной ныне эффектной дамой в стильных нарядах — всего лишь хрупкая блондинка сидит за столом и немного наивно смотрит в кадр. Вспоминать об этом возрасте звезда не любит, считая его неудачным, но желание поддержать молодёжь пересилило неприятные ощущения.

С 20 до 30 лет Сябитова постоянно испытывала взлёты и падения, и такие качели сильно выматывали её. “В один момент тебе тяжело, а в другой ты довольна собой и окружающими. А потом снова ты будто на самом дне, расстраиваешься и боишься, что такое не переживёшь”, — поделилась с подписчиками 59-летняя звезда. Единственное, что помогало ей двигаться вперёд, — осознание того, что нужно стараться и терпеть, а дальше станет полегче.

Она отметила, что в этом возрасте у молодёжи обычно нет средств и она пытается создать видимость богатой жизни и успеха — покупает брендовые вещи на последние деньги и берёт айфоны в кредит. Такое поведение телеведущая осуждать не стала, а, наоборот, поддержала. По её мнению, дорогие вещи придают уверенности в себе, которой очень не хватает молодому поколению.

Роза Сябитова не стала скрывать, что поступала так же. “Главная сваха” вообще не стесняется говорить откровенно со своими подписчиками. В прошлом году она призналась, что несколько лет назад сделала себе силиконовую грудь и очень об этом пожалела. Оказалось, импланты тяжелы в уходе и очень неудобны. “Дура была, поддалась моде, — честно заявила звезда в интервью. — Лучше бы просто подтяжку сделала”. Позже она приняла решение избавиться от силикона, тревожась за своё здоровье. К слову, её примеру последовала и певица Ирина Дубцова, которая в конце прошлого года сделала операцию по удалению имплантов.