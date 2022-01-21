Лайфхак, который превратил парня в короля свиданий

Молодой человек заказал несколько огромных билбордов, которые развесили по всему Бирмингему, Манчестеру и Лондону. В объявлении Мухаммад умолял пойти с ним на свидание, чтобы его семья не нашла ему невесту по расчёту. Специфический способ поиска любви всей жизни оказался на удивление продуктивным.

Рекламные щиты начали появляться в крупных городах Англии в начале года и исчезли только 14-го числа, но уже за это время на специальную почту молодого человека поступило более сотни заявок на свидание, пишет Daily Mail. Разбирать их все собственноручно было бы очень сложно, поэтому молодой человек воспользовался помощью своих друзей. Они рассматривают письма в соответствии с требованиями Мухаммада.

По словам юноши, его идеальный вариант — 20-летняя мусульманка, но он готов пойти на свидание с представительницей любой расы и религии. Малик позиционирует себя как человека творческого и с юмором, но в своём инстаграм-профиле findmalikawife отмечает, что для многих может не подойти, ведь он — единственный ребёнок, а это накладывает определённый след на характер. Мало того, он до сих пор активно участвует в жизни своих родителей и помогает им чем может.