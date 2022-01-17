ТОП-5 снов, которые предвещают страстный секс

Арбуз

Если во сне вы разрезаете красивый и спелый арбуз, а после наслаждаетесь вкусом его ярко-алой мякоти, это значит, что в ближайшее время вас ожидает не менее сладкий вечер. Вспомните, есть ли рядом с вами мужчина, который испытывает к вам симпатию? Если такой имеется, вероятнее всего, именно он наконец решится признаться в своих чувствах и подарить вам счастливые минуты близости. А может, даже не минуты…

Верблюд

Сильное и выносливое животное способно неделями обходиться без воды в пустыне. Увидев верблюда во сне, причем в любой ситуации, радуйтесь, дамы — вскоре вы познакомитесь с красавцем, который окажется таким же неутомимым любовником. Можно смело отправляться в магазин за новым комплектом сексуального нижнего белья, так как период “засухи” в вашей жизни, считай, окончен.

Драка

Знаки из снов могут быть очень далеки от того, что предвещают. Так, к скорому сексу может привидеться яростная драка. Такие неожиданные предзнаменования эксперты называют снами-перевертышами. То есть ночью вы, к примеру, бьете своего мужа или незнакомого мужчину, а в реальности это означает, что вы в ближайшее время будете беззаботно предаваться страстным ласкам с ними. Также драка во сне может означать примирение и следующую за ним бурную ночь с супругом.

Змея

Многие девушки боятся змей или, как минимум, предпочитают держаться от них подальше. Но если во сне женщина видит греющееся на солнце пресмыкающееся, это хороший знак. Он говорит о близкой встрече с нежным кавалером, который подарит массу приятных моментов, в том числе и в постели. Однако змеи кусаются — так и новый знакомый может оказаться не самым верным спутником. С ним стоит быть осторожнее.

Слон

Что может связывать неповоротливого гиганта-слона с эротическими фантазиями? Кажется, что эти образы невероятно далеки. Но если дело касается снов, это многообещающий знак. Слон символизирует стабильность, основательность, успехи в карьере и всеобщее признание. Явившись к вам в сновидении, это огромное животное предскажет знакомство с состоятельным любовником. Более того, одной страстной ночью отношения с кавалером не ограничатся, вероятен продолжительный роман и даже свадьба!