Как и почему Леонид Куравлев жил в доме престарелых

Сейчас вся страна переживает за состояние 85-летнего народного любимца. Неделю назад Леонида Вячеславовича с подозрением на ковид увезли на скорой из московского дома престарелых “Идиллия”. Тесты, к счастью, оказались отрицательными, но местонахождение Куравлева перед госпитализацией вызвало широкий общественный резонанс. Возник резонный вопрос: как он вообще там оказался — при живых-то детях?

Как выяснилось, именно дети, Василий и Екатерина, и определили туда звездного отца, поскольку сами не могли быть с ним постоянно. Но перед этим долго выбирали учреждение, где их отцу смогли бы помочь справиться с депрессией и тоской. «Идиллия» — скорее частный санаторий, хорошо оборудованный, с огромной территорией для прогулок, с широким спектром реабилитологов, развлекательными программами. Здесь бабушкам и дедушкам помогают справиться с последствиями болезней и просто с одиночеством.

“У нас всего два вида геометрии размещения — Куравлев находился в одноместной палате по просьбе родственников, а есть еще “двойки” — чуть побольше, — рассказали в пресс-службе “Идиллии”. — Сначала он сам не хотел ни с кем общаться, лежал без движения. Специалисты делали ему массажи и упражнения в комнате, психологи приходили разговаривали, так как пожилые люди адаптируются с трудом, сотрудники приносили еду прямо к кровати — все это стандартная отработанная технология. Потом стали вывозить на каталке на прогулки. А позднее Леонид Вячеславович и сам начал выходить! Занимался лечебной физкультурой, плюс на тренажерах — в его возрасте это настоящий подвиг”.