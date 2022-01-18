Как и почему Леонид Куравлев жил в доме престарелых(16)
Последние полгода Куравлев провел в частном пансионате для пожилых людей. Если первое время актер даже не вставал с постели, то вскоре адаптировался и стал общаться с персоналом и другими постояльцами, — рассказывает “СтарХит”.
Сейчас вся страна переживает за состояние 85-летнего народного любимца. Неделю назад Леонида Вячеславовича с подозрением на ковид увезли на скорой из московского дома престарелых “Идиллия”. Тесты, к счастью, оказались отрицательными, но местонахождение Куравлева перед госпитализацией вызвало широкий общественный резонанс. Возник резонный вопрос: как он вообще там оказался — при живых-то детях?
Как выяснилось, именно дети, Василий и Екатерина, и определили туда звездного отца, поскольку сами не могли быть с ним постоянно. Но перед этим долго выбирали учреждение, где их отцу смогли бы помочь справиться с депрессией и тоской. «Идиллия» — скорее частный санаторий, хорошо оборудованный, с огромной территорией для прогулок, с широким спектром реабилитологов, развлекательными программами. Здесь бабушкам и дедушкам помогают справиться с последствиями болезней и просто с одиночеством.
“У нас всего два вида геометрии размещения — Куравлев находился в одноместной палате по просьбе родственников, а есть еще “двойки” — чуть побольше, — рассказали в пресс-службе “Идиллии”. — Сначала он сам не хотел ни с кем общаться, лежал без движения. Специалисты делали ему массажи и упражнения в комнате, психологи приходили разговаривали, так как пожилые люди адаптируются с трудом, сотрудники приносили еду прямо к кровати — все это стандартная отработанная технология. Потом стали вывозить на каталке на прогулки. А позднее Леонид Вячеславович и сам начал выходить! Занимался лечебной физкультурой, плюс на тренажерах — в его возрасте это настоящий подвиг”.
Народный артист не завел себе каких-то близких друзей в доме престарелых, но со всеми постояльцами общался примерно одинаково. “Очень любил своих нянечек, которые за ним ухаживали. Три раза в день у них обход — проверка температуры, сатурации, давления, кому-то помогают переодеться, помыться. И Куравлев все время девушкам делал комплименты, хихикал с ними. Чувство юмора у него сохранилось прекрасное, что тоже о многом говорит”, — говорит представительница пансионата.
Леонида Вячеславовича часто навещали родственники, их визитам он всегда радовался особенно. “Приезжали сын с невесткой — поставили ему собственную нарядную елку на Новый год, — продолжает сотрудница учреждения. — Никто его не бросал — это какая-то обидная ерунда. Были и внуки, и даже родители невестки — они все внутри семьи тесно общаются. Устроили своим появлением настоящий праздник. Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили. Просто хотели, чтобы тому стало хоть немного получше”.
31 декабря в “Идиллии” состоялся праздничный вечер с Дедом Морозом — в нем принимали участие все бабушки и дедушки: им вручали подарки, угощали сладостями и мандаринами. По телевизору в этот момент показывали любимые всеми советские картины — в том числе и “Ивана Васильевича”, главную роль в котором почти 50 лет назад сыграл наш герой. “Телик Куравлев смотреть в принципе не любил, все эти фильмы со своим участием, — говорят в пансионате. — Но, наверно, многие великие так — тяжело видеть себя молодого-красивого”.