Монеточка и молодая жена Дмитрия Диброва заразились коронавирусом

«Вот они — челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — написала Монеточка.

По словам исполнительницы, она «собрала кучу неприятных симптомов», в отличие от ее супруга. Певица уточнила, что находится в хорошем настроении, несмотря на «отвратное самочувствие». «Смотрю сериал «Манифест» и сплю 12+ часов в день», — резюмировала Монеточка.

Положительный тест на коронавирус получила и Полина Диброва. «Этот ПЦР приговор. С одной стороны — объяснение всему, что творится в организме, с другой — обреченное двухнедельное карантинное существование. Омикрон, приветствую», — написала женщина. Теперь Диброва призывает всех избегать общественных мест и носить маски.

К слову, с появлением в России штампа омикрон заболеваемость предсказуемо пошла в гору. Второй день подряд фиксируется более 30 тысяч заражений, из них примерно половина приходится на Москву, Московскую область и Петербург.