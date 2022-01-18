ТОП-25 сериалов и фильмов, из которых пришли знаменитые мемы
Мемы прочно вошли в интернет-культуру и их источником может стать всё что угодно. Фотографии, рисунки, видео и фразочки с лёгкой руки пользователей сети превращаются в шутки, которые уходят в народ. Особо отличаются фильмы и сериалы — особые шедевры становятся поставщиками мемов на все времена. Twizz нашел некоторые из них.
“Вилли Вонка и шоколадная фабрика”
Не путать с повторной экранизацией — “Чарли и шоколадная фабрика”. Здесь Вилли Вонку сыграл Джин Уайлдер. И никак не мог предположить, что спустя полвека прочно войдет в новую культуры, причем с неожиданной стороны.
“Человек-паук”
По лицу плачущего Питера Паркера в исполнении Тоби Магуайра всё понятно без слов — этот шаблон используется, когда нужно показать наивысшую степень горя и страданий. Например, если
“Железный человек 2”
Успешный Тони Старк в одной картинке способен описать чувство эйфории от победы в любой сфере деятельности. Ему даже подпись не нужна!
“Офис”
В сериале у героя Стива Карелла есть нелюбимый сотрудник по имени Тоби. Когда Карелл узнаёт, что Тоби вернулся из отпуска, он отказывается с этим смириться и произносит запредельное количество слова “нет”, а в конце и вовсе переходит на крик.
“Хищник”
Эпичное рукопожатие героев Карла Уэзерса и Арнольда Шварценеггера превратилось в мем о моментах, когда самых разных людей объединяет что-то одно.
“Матрица”
В фильме главному герою предлагают сделать выбор: принять синюю таблетку и забыть о страшной правде, которую он узнал. Или принять красную таблетку и остаться жить в жестокой реальности. В мемах и шутках зрителю тоже предлагают выбор между самыми разными вещами. Иногда даже без картинки — просто с помощью красного и синего цвета.
“Грязь”
Герой Джеймса Макэвоя впадает в истерику в кабинке туалета и олицетворяет собой вопрос “Что происходит?”. Этот момент тут же превратили в мем, которым описываются состояния шока и глубокого недоумения.
“Джанго освобожденный”
В фильме “Джанго освобождённый” Леонардо Ди Каприо сыграл жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. В одной из сцен актёр состроил такое лицо, что зрители тут же влюбились. Теперь коварная ухмылка актёра используется в ситуациях, когда люди ехидничают над тем, что переиграли оппонента или пошутили над ним.
“Властелин колец: Братство кольца”
Многие наверняка помнят легендарную сцену, где волшебник Гендальф спасает товарищей от балрога в подземельях Мории. Гендальф обрушивает мост, крича “Ты не пройдёшь!”. Этот клич превратился мем, который и с картинкой, и без неё способен остановить всё что угодно.
В том же фильме персонаж Шона Бина говорит: “Нельзя просто так взять и войти в Мордор. Его чёрные врата охраняют не только орки. Там обитает зло, не знающее сна. Постоянно бдит Великое Око”. Мемоделы сократили этот текст до короткого “Нельзя просто взять и…”. А дальше фразу уже заканчивают нужными словами.
“Стар трек: Новое поколение”
Персонаж Патрика Стюарта просто приложил руку к лицу, а в итоге стал главным героем мемов о глупости. Фейспалм или рукалицо используют тогда, когда нужно как-то отреагировать на нелепость или глупость.
“Мстители”
В фильме про супергероев Роберт Дауни-младший так роскошно закатил глаза, что его тут же сделали героем мемов всех мастей. Отправляют их для того, чтобы красноречиво выразить своё недовольство или несогласие.
“Великий Гэтсби”
Снова Леонардо Ди Каприо с выпивкой. В таком виде он оказался идеальной поздравительной картинкой для людей всех возрастов.
“Сообщество”
Сериал “Сообщество” рассказывает о жизни студентов колледжа. Герой мема, преподаватель испанского сеньор Чанг, обнаружил на полу крохотную шпаргалку и пытается найти её владельца. Выражение лица преподавателя оказалось настолько смешным, что его тут же стали использовать в ситуациях, когда нужно описать что-то невероятно маленькое.
“Ходячие мертвецы”
Наверное, самый известный мем. Основой для него стал момент из сериала “Ходячие мертвецы”, где отец разговаривает со своим сыном Карлом. К нему добавилась фраза из фильма “Тот самый Мюнхгаузен”: “Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл!” В итоге получился шаблон, где в конце фразы для большей эмоциональности добавляется “Карл”.
“Криминальное чтиво”
По сюжету фильма герой Джона Траволты приходит в дом персонажа Умы Турман, чтобы отвезти её на ужин. Турман же решила пошутить и спрятавшись, разговаривает с Траволтой с помощью микрофона и колонок. Траволта не может понять, где находится девушка, поэтому недоумённо смотрит по сторонам. Кадр (и даже мини-видео) из этой сцены идеально подходит для описания растерянности и непонимания.
“50 оттенков серого”
В фильме скромная студентка знакомится с богатым предпринимателем и узнаёт о его тайных увлечениях. Сцена, в которой герой признаётся девушке в своих неожиданных увлечениях, стала поводом для мемов. На рассказ богача о том, что ему нравится, девушка реагирует фразой “Больной ублюдок”. Этого словосочетания не было в фильме, но люди решили, что оно идеально сюда подходит. Поэтому если кто-то признаётся вам, что любит есть селёдку и запивать её кефиром, можете смело слать ему эту картинку.
“Поцелуй вампира”
В фильме “Поцелуй вампира” Николас Кейдж скорчил такое лицо, что тут же угодил в мемы. Ну как “тут же“ — когда появились мемы, сам-то фильм вышел в далеком 1988 году. Кадр используют, когда собеседник сказал что-то настолько очевидное, что просто диву даёшься.
“В Филадельфии всегда солнечно”
Если вам нужен мем, описывающий человека, строящего безумные теории, то вот он! Кадр из серии, где один из героев рассказывает всем свою сумасшедшую идею, отлично для этого подходит.
“Настоящий детектив”
Мэттью Макконахи, с безумным взглядом затягивающийся сигаретой — идеальная реакция на шокирующие и ужасные новости.
“Очень страшное кино 2”
По сюжету священники приехали, чтобы изгнать демона из девушки, но испугались, увидев одержимую. Когда используется этот мем? Тогда, когда нужно отреагировать на что-то действительно мерзкое или пугающее. Причем отреагировать часто бегством.
“Невероятные приключения Билла и Теда”
В одной из сцен фильма Киану Ривз оказывается с такой смесью подозрения и сомнения на лице, что его превращение в мем было вопросом времени. Обычно подписи к этому кадру начинаются с “А что, если…”, а дальше уже идёт безумная теория.
“Мальчишник в Вегасе”
Персонаж, которого сыграл Зак Галифианакис, отправляется в казино и начинает прикидывать комбинации в голове, чтобы выиграть. В этот момент вокруг него начинают появляться цифры и формулы. Вместе с напряжённым лицом Зака, этот кадр идеально описывает моменты, когда у человека возникают проблемы с математикой или любыми другими расчётами.
“Сияние”
Замёрзший Джек Торранс в исполнении Джека Николсона идеально описывает тот момент, когда вам очень холодно. Хоть от пронизывающего ветра, хоть от того, что супруг(а) захватил(а) одеяло целиком.
“Игра престолов”
Мимика Эмилии Кларк в “Игре престолов” — это отдельный повод для радости зрителей. В одном из эпизодов актриса скорчила такое лицо, что тут же стала героиней мемов. Этот кадр с ней используют, чтобы кого-то передразнить. Для пущего эффекта фразу оппонента нужно переписать “сюсюкающимся” языком.