ТОП-25 сериалов и фильмов, из которых пришли знаменитые мемы

“Вилли Вонка и шоколадная фабрика”

Не путать с повторной экранизацией — “Чарли и шоколадная фабрика”. Здесь Вилли Вонку сыграл Джин Уайлдер. И никак не мог предположить, что спустя полвека прочно войдет в новую культуры, причем с неожиданной стороны.

“Человек-паук”

По лицу плачущего Питера Паркера в исполнении Тоби Магуайра всё понятно без слов — этот шаблон используется, когда нужно показать наивысшую степень горя и страданий. Например, если

“Железный человек 2”

Успешный Тони Старк в одной картинке способен описать чувство эйфории от победы в любой сфере деятельности. Ему даже подпись не нужна!

“Офис”

В сериале у героя Стива Карелла есть нелюбимый сотрудник по имени Тоби. Когда Карелл узнаёт, что Тоби вернулся из отпуска, он отказывается с этим смириться и произносит запредельное количество слова “нет”, а в конце и вовсе переходит на крик.

“Хищник”

Эпичное рукопожатие героев Карла Уэзерса и Арнольда Шварценеггера превратилось в мем о моментах, когда самых разных людей объединяет что-то одно.

“Матрица”

В фильме главному герою предлагают сделать выбор: принять синюю таблетку и забыть о страшной правде, которую он узнал. Или принять красную таблетку и остаться жить в жестокой реальности. В мемах и шутках зрителю тоже предлагают выбор между самыми разными вещами. Иногда даже без картинки — просто с помощью красного и синего цвета.

“Грязь”

Герой Джеймса Макэвоя впадает в истерику в кабинке туалета и олицетворяет собой вопрос “Что происходит?”. Этот момент тут же превратили в мем, которым описываются состояния шока и глубокого недоумения.

“Джанго освобожденный”

В фильме “Джанго освобождённый” Леонардо Ди Каприо сыграл жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. В одной из сцен актёр состроил такое лицо, что зрители тут же влюбились. Теперь коварная ухмылка актёра используется в ситуациях, когда люди ехидничают над тем, что переиграли оппонента или пошутили над ним.

“Властелин колец: Братство кольца”