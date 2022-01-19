ВИДЕО | Анастасия Волочкова закатила скандал в самолете

В Сети появилось видео, на котором заметно, как Анастасия скандалит с сотрудниками авиакомпании. Как объяснили очевидцы, звезда не захотела носить маску во время перелета.

“Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета. Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе”, — рассказала одна из очевидиц.

Сначала бортпроводники пытались успокоить Анастасию, но она продолжала кричать, снимая все происходящее на телефон. В итоге в Москве Волочкову ждал наряд полиции. Сотрудники правопорядка зафиксировали факт нарушения и отправили в отделение.

“Мы с Настей сидели, к ней подходили дети пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел стюарт и две девушки с камерами. Они начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарта, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Рядом сидящие дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал”, — выдвинул свою версию произошедшего избранник 45-летней балерины.

“Мы прилетели в “Шереметьево”, и тут нас арестовали. Посмотрите, сколько людей. Все эти люди нас сопровождают”, — поделился эмоциями бойфренд Волочковой, опубликовав видео из аэропорта.

Судя по настроению парочки, сложившаяся ситуация их ничуть не расстроила. Сергей и Анастасия вовсю смеялись, продолжая следовать за сотрудниками правопорядка. Несколько часов влюбленные провели в полиции, но и это, похоже, не испортило их настроения. Более того, Анастасия Волочкова пригласила сотрудников правоохранительных органов на свои спектакли.