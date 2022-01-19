ВИДЕО | Анастасия Волочкова закатила скандал в самолете(13)
Возвращение Анастасии Волочковой из отпуска на Мальдивах обернулось скандалом. Балерина стала инициатором дебоша из-за нежелания использовать маску, — сообщает “СтарХит”.
В Сети появилось видео, на котором заметно, как Анастасия скандалит с сотрудниками авиакомпании. Как объяснили очевидцы, звезда не захотела носить маску во время перелета.
“Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета. Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе”, — рассказала одна из очевидиц.
Сначала бортпроводники пытались успокоить Анастасию, но она продолжала кричать, снимая все происходящее на телефон. В итоге в Москве Волочкову ждал наряд полиции. Сотрудники правопорядка зафиксировали факт нарушения и отправили в отделение.
“Мы с Настей сидели, к ней подходили дети пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел стюарт и две девушки с камерами. Они начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарта, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Рядом сидящие дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал”, — выдвинул свою версию произошедшего избранник 45-летней балерины.
“Мы прилетели в “Шереметьево”, и тут нас арестовали. Посмотрите, сколько людей. Все эти люди нас сопровождают”, — поделился эмоциями бойфренд Волочковой, опубликовав видео из аэропорта.
Судя по настроению парочки, сложившаяся ситуация их ничуть не расстроила. Сергей и Анастасия вовсю смеялись, продолжая следовать за сотрудниками правопорядка. Несколько часов влюбленные провели в полиции, но и это, похоже, не испортило их настроения. Более того, Анастасия Волочкова пригласила сотрудников правоохранительных органов на свои спектакли.
“Мы все это перетерпим, — отметила блондинка. — У меня скоро день рождения, репетиции, у Сережи — работа. Но я это так не оставлю и подам в суд на человека, который нас провоцировал. Потому что был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе”.
До этого инцидента отпуск Анастасии на Мальдивах складывался просто отлично. На райские острова она отправилась вместе с новым избранником, которого встретила на шоу “Давай поженимся” Первого канала. Влюбленные то и дело публиковали романтические снимки, признаваясь друг другу в чувствах. Волочкова и вовсе заявляла, что наконец-то встретила мужчину мечты.