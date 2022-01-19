Прохора Шаляпина заподозрили в убийстве жены-миллионерши

Певец признается, что до сих пор не может поверить в тяжелую утрату. Однако не все верят в искреннюю скорбь вдовца. Некоторые считают, что в его поведении есть много подозрительных моментов. Так, например, вскоре после госпитализации жены в одну из клиник США он поспешил вернуться на родину и не приехал даже на ее похороны.

Более того, Шаляпин стал активно хвастаться роскошной жизнью: у него вдруг появилось шикарное авто и люксовые вещи. Звезда также унаследовал ряд элитной недвижимости от Татьяны, которую, как утверждают в окружении, тут же стал переписывать на родственников, причем якобы мошенническим образом.

О странных махинациях Прохора заявила мама его бывшей избранницы Виктории Тимофеевой. Женщина рассказала, что музыкант оформил на своего предполагаемого сына одну из квартир Дэвис, хотя ранее отрицал родство. Впрочем, радоваться Тимофеевым пришлось недолго. В их дом неожиданно ворвались неизвестные.

“У них были оружие и нож… Шестеро амбалов требовали документы на квартиру. Меня закрыли в шифоньере, на Вике платье разорвали, а девятимесячного ребенка дергали и пихали. Угрожали матери и мне, что хуже будет, если документы не отдадим”, — делилась мама несчастной.

Такая же история случилась с троюродным братом исполнителя. Николай Хлякин сообщил, что на него тайно записали некое жилье, а теперь требуют обратно. “Однажды мне поступил звонок относительно недвижимости, о которой я не знаю, потом стали звонить с угрозами. А вскоре начали ждать у подъезда. Они требуют какие-то данные о квартире”, — негодовал мужчина.

Николай вспомнил еще один подозрительный момент. По его словам, Прохор обращался к их общему знакомой-фармацевту со страшным вопросом.

“Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно, — подтвердила специалист. — Он очень волновался за свою мать, мол, она больна, на нее много гонений, не исключено, что посадят в тюрьму. Он переживал, могут ли подмешивать вещества в препараты, которые она принимает”.