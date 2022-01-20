ФОТО | Модель из Эстонии Лиза Шефер получила на конкурсе красоты в Дубае титул Best Talent

— Как ты узнала о конкурсе?

— В прошлом году я стала финалисткой конкурса Eesti Iluduskuninganna, организатором которого является Тиина Янтсон (Tiina Jantson), именно на этом конкурсе я получила титул Miss Model Estonia. Тиина Янтсон организует конкурсы красоты в нашей стране на протяжении 32 лет, и начинала она с поисков девушек для конкурса Miss Model, именно она является моим национальным директором и благодаря ей я имею возможность представлять нашу страну на международной сцене.

— Участвовала ли до этого в других конкурсах? Какие были успехи?

— В Эстонии я уже участвовала в подобных конкурсах, но именно за рубежом это был первый опыт. Но могу сказать, что он был очень удачный: я попала в топ 10 участниц и получила титул Best Talent.

— Сложно ли было попасть в Дубай? Как прошел переезд?

— На удивление перелёт прошёл хорошо. Несмотря на сложное положение во многих странах все было сделано на высшем уровне, предприняты все меры безопасности. Единственное, что в связи с эпидемией даже при наличии сертификата о вакцинации мы были вынуждены иметь при себе слишком много бумаг, подтверждающих, что мы здоровы.

— Из чего состоял конкурс?

— Конкурс был достаточно тяжелым: фотосессии, дефиле, бывали бессонные ночи из-за репетиций и прочего. Помогало, что рядом была Тиина, а также очень помогали и сами конкурсантки. Со всеми девочками мы очень сдружились и старались друг другу помогать. В таких вещах главное — не потерять себя и свою человечность, потому что в борьбе за корону многие это забывают. Но конкурсы заканчиваются, а то, кем ты останешься, очень важно. Также мне очень помогали семья и друзья. Даже находясь за много километров от них, я чувствовала безумную поддержку.

— В чем была особенность эстонского костюма, кто его делал?

— Национальный костюм был превосходным, он из коллекции ‘’Sinine ja Must ja Valge”, созданной студией SIXTINA и Tallinna kanutiaia huvikool.

— Ожидала ли, что возьмешь приз?