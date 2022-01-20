ФОТО | Модель из Эстонии Лиза Шефер получила на конкурсе красоты в Дубае титул Best Talent
— Как ты узнала о конкурсе?
— В прошлом году я стала финалисткой конкурса Eesti Iluduskuninganna, организатором которого является Тиина Янтсон (Tiina Jantson), именно на этом конкурсе я получила титул Miss Model Estonia. Тиина Янтсон организует конкурсы красоты в нашей стране на протяжении 32 лет, и начинала она с поисков девушек для конкурса Miss Model, именно она является моим национальным директором и благодаря ей я имею возможность представлять нашу страну на международной сцене.
— Участвовала ли до этого в других конкурсах? Какие были успехи?
— В Эстонии я уже участвовала в подобных конкурсах, но именно за рубежом это был первый опыт. Но могу сказать, что он был очень удачный: я попала в топ 10 участниц и получила титул Best Talent.
— Сложно ли было попасть в Дубай? Как прошел переезд?
— На удивление перелёт прошёл хорошо. Несмотря на сложное положение во многих странах все было сделано на высшем уровне, предприняты все меры безопасности. Единственное, что в связи с эпидемией даже при наличии сертификата о вакцинации мы были вынуждены иметь при себе слишком много бумаг, подтверждающих, что мы здоровы.
— Из чего состоял конкурс?
— Конкурс был достаточно тяжелым: фотосессии, дефиле, бывали бессонные ночи из-за репетиций и прочего. Помогало, что рядом была Тиина, а также очень помогали и сами конкурсантки. Со всеми девочками мы очень сдружились и старались друг другу помогать. В таких вещах главное — не потерять себя и свою человечность, потому что в борьбе за корону многие это забывают. Но конкурсы заканчиваются, а то, кем ты останешься, очень важно. Также мне очень помогали семья и друзья. Даже находясь за много километров от них, я чувствовала безумную поддержку.
— В чем была особенность эстонского костюма, кто его делал?
— Национальный костюм был превосходным, он из коллекции ‘’Sinine ja Must ja Valge”, созданной студией SIXTINA и Tallinna kanutiaia huvikool.
— Ожидала ли, что возьмешь приз?
— Насчёт ожиданий скажу так: я всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы достойно показать себя. Конечно, для меня взять титул Best Talent значит очень многое, поскольку среди множества девушек выбрали и заметили именно меня.
Мой талант заключался в неком перфомансе Состоял из двух частей — бокса и гимнастики. Тем самым я хотела показать, что девушка может быть с сильным и стойким характером, но при этом оставаться грациозной и красивой. Конечно, в создании номера мне очень помогли мои навыки: на протяжении многих лет я занималась спортивной аэробикой у Татьяны Семченковой (Tatjana Semtšenkova) (SK FÖNIKS Kohtla-Järve), а последние 1,5 года занимаюсь боксом под руководством Владимира Зажогина и Сергея Чашкина (Vladimir Zažogin, Sergei Tšaškin) (JÄRVE BOXING Kohtla-Järve). Поэтому идея создания номера мне пришла достаточно быстро, оставалось только подготовить все, отрепетировать и придумать образ. Получив титул, я поняла, что все мои старания прошли не впустую и были оценены по достоинству.
— Чем вообще занимаешься? Учишься, работаешь?
— На данный момент я работаю в фирме, продолжаю активно заниматься спортом, искусством — вообще занимаюсь всем, что интересно. Мне нравится развивать в себе разные навыки и качества, а в планах продолжать участвовать в конкурсах и по возможности, конечно, хотелось бы заниматься модельным делом — тем, что приносит удовольствие.
— Возможна ли модельная карьера в Эстонии? Какие у тебя дальнейшие планы?
— В Эстонии с модельной карьерой не так уж и легко: в основном выбирают через знакомства и отдают предпочтение моделям, с которыми сотрудничали ранее. Но если очень постараться, то всегда можно найти вариант. Главное — иметь надежного человека, который сможет направить и помочь.
Я искренне была рада стать частью мирового конкурса. Конечно, были как сложные моменты, так и незабываемые, в свободное от конкурса время, благодаря Тиине (Tiina Jantson) и ещё одному организатору конкурса Eesti Iluduskuninganna Эгерту (Eghert-Sören Nõmm), я смогла посмотреть всю красоту Дубая, посетить самые знаменитые места, сделать массу красивых фотографий, которые теперь всегда будут со мной, напоминая о том, что если к чему-то стремиться, то обязательно этого добьёшься. На данный момент это маленькие достижения, опыт, который в дальнейшем поможет мне ещё более достойно представлять нашу страну и надеюсь, что в конце концов я обязательно возьму главную корону.