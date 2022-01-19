Вдова Михаила Задорнова предположила, из-за чего у него появилась опухоль мозга

Задорнов заболел в одно время со своим приятелем Дмитрием Хворостовским. У знаменитого оперного певца тоже обнаружили опухоль мозга. Он пережил Задорнова всего на несколько дней, но заболел раньше. Задорнов был в ужасе и говорил, что люди с его душевной организацией не должны так страдать.

Елена вспоминает, что лечение не помогало. Сатирик знал, что ему осталось жить недолго. Понять, из-за чего начинается онкология, сложно. Однако Бомбина предполагает, что причиной возникновения опухоли мозга могла стать старая травма. В 2006 году Задорнов сильно ударился головой. Тогда супруги отдыхали на горнолыжном курорте вместе с Максимом Галкиным.

“Мы поехали кататься на горных лыжах в Швейцарию вместе с Максимом Галкиным. Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку. Мы как-то легко передвигались от одного кафе до другого. И вдруг Задорнов исчез из нашего поля зрения”, — рассказала Елена.

Катаясь на горных лыжах, Задорнов упал и сильно ушибся. Его привел инструктор, на голове у писателя была огромная гематома. “Это заболевание не поддается анализу. Хворостовский и Фриске не получали травм головы, но тоже заболели”, — отметила при этом Бомбина.

К слову, у Жанны Фриске, тоже скончавшейся от опухоли мозга, в прошлом все же была травма головы. Отец певицы рассказывал, что в ее квартиру как-то проникли грабители. Они ударили артистку по голове, из-за чего у Жанны было сильное сотрясение мозга.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина стали жить вместе в 1984 году. Елена была администратором сатирика. У них родилась дочь Лена — единственный ребенок юмориста. Сейчас 31-летняя наследница Задорнова живет на Мальте. Недавно Елена объявила, что она вышла замуж и ждет ребенка. Избранником дочери сатирика стал уроженец Ливана Али Тартузи.